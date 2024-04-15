ЕК одобрила «план реформ» Украины

Еврокомиссия рекомендовала Совету Европейского союза одобрить план Украины по реформам. В ЕК отметили, что за счёт этого можно будет начать финансирование Киева из пакета в 50 миллиардов евро. Об этом сообщается на сайте организации.
«ЕК одобрила предложение для решения Совета ЕС, которое содержит позитивную оценку плана всеобъемлющих реформ и инвестиций на Украине на следующие четыре года. Этот важный шаг открывает путь для регулярной и предсказуемой поддержки Украины в рамках программы помощи ЕС объемом до 50 миллиардов евро», — указано в документе.После передачи положительной оценки Еврокомиссии в Совет Евросоюза решение необходимо будет принять в течение месяца. В ЕК отметили, что план содержит 69 реформ и 10 инвестиционных задач, качество выполнения которых будут объективно оценивать по 146 пунктам.
Ранее в США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В США объяснили, чем конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
WP: Нетьяху приказал ЦАХАЛ найти цели для атаки по Ирану, чтобы «послать сигнал»
Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля
Алина Юрчак