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На Украине могут перестать индексировать пенсии, если западные стране не пришлют финансовую помощь. Такое заявление сделала министр социальной политики Оксана Жолнович. Ее слова передает украинское издание «Страна».
«На Украине могут отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки западной помощи», - рассказала Жолнович.
Однако она отметила, что на выплату базовых пенсий денег в стране должно хватить.
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