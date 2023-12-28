«Ошибка 404»: В Севастополе очень точно описали Украину

Фото: kremlin.ru
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подводя итоги уходящего года, сравнил Украину с ошибкой 404.
«Когда была атака по штабу Черноморского флота, никого не смутило, что объект находится в центре города и там сотни людей были в это время на улицах. Никого из товарищей государства 404 это не смутило», — прокомментировал ситуацию Развожаев.
Об этом глава Севастополя рассказал, вспоминая сентябрьскую атаку на Черноморского флота, который находится в центре города.
«Ошибка 404» — возникает в интернете, когда ресурс, на который пользователь пытается перейти, оказывается недоступен.
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Евгения Парфентьева