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При полной отсутствии американской помощи конфликт на Украине завершится в пользу России, с таким заявлением выступил бывший польский генерал Мечислав Гоцул в интервью для Interia.
«Соединенные Штаты могут положить конец этому конфликту в любой момент. Отсутствие американской помощи равнозначно его окончанию в пользу России. В этом нет никаких сомнений», — прокомментировал ситуацию Гоцул.
По словам эксперта, военный потенциал Вооружённых сил Украины зависел исключительно от помощи западных союзников Киева. Теперь же, когда эта помощь медленно, но верно иссякает, поражение Украины становится всё более очевидным.
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