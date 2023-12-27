На Украине могут перестать выплачивать пенсии и зарплаты

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Власти Украины может перестать выплачивать зарплаты бюджетникам и пенсии, если Запад перестанет оказывать финансовую помощь стране. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, ее словам передает Financial Times.
По ее словам, Украина в первую очередь будет тратить деньги на оборону и обслуживание долга. Таким образом существует риск того, что некоторые социальные секторы будут недофинансированы.
При этом отмечается, что существенное сокращение госрасходов и быстро растущая инфляция подорвут экономику Украины и ослабить налоговую базу. А это приведет страну к еще большей зависимости от иностранных государств.
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«Если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тысячам госслужащих и 1,4 миллиона учителей, а также пенсий десяти миллионам пенсионеров», — говорится в статье.
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Элина Позднякова