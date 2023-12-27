На Украине могут перестать выплачивать пенсии и зарплаты

Индекс промышленного производства Московской области за период с января по октябрь 2023 года вырос более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.