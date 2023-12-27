Кречмер: Украине придется отказаться от территорий ради прекращения огня

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Украина будет вынуждена отказаться от потерянных территорий ради прекращения огня. Так считает премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кремера, его слова передает Spiegel.
«В случае прекращения огня Киеву, возможно, придется сначала смириться с тем, что некоторые территории будут временно недоступны для Украины», — заявил политик.
Он считает, что Германия должна вмешаться и проявить дипломатическую инициативу, чтобы повлиять на прекращение огня. Однако, по его словам, немецкое правительство занимает позицию, согласно которой переговоры нежелательны, а поставка оружия на Украину будет продолжаться. При этом в США уже поняли, что таким способ конфликт завершить не получится.
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Элина Позднякова