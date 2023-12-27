В Германии заявили о планах НАТО заблокировать вступление Украины

Фото: istock / Michele Ursi
Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем. Об этом заявил бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в беседе с немецким журналистом Флавио фон Вицлебену.
«НАТО должна приглашать каждого нового члена на основе консенсуса всех членов, которого еще не произошло. . И не произойдет», — заявил экс-председатель.До этого сообщалось, что Европейский союз подготавливает запасной план финансирования Украины на 20 миллиардов евро. По новому плану, члены объединения обязаны взять на себя перед бюджетом Евросоюза финансовые гарантии, что позволит Еврокомиссии занять на рынках капиталов 20 миллиардов евро для Киева.
Читайте также:
Захарова: США в 2024 году всеми силами будут поддерживать конфликт на Украине
Российские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ
«Это госизмена»: В Польше забили тревогу из-за решения властей по Украине
Алина Юрчак