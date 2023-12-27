В США заявили об отчаянной просьбе Украины о помощи

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отчаянно потребовал больше военной помощи на фоне поражений войск с армией РФ. Об этом пишет американское издание Newsweek.
«Высокопоставленный украинский чиновник обратился с отчаянной просьбой о помощи Украине, так как Россия набирает обороты в военном конфликте», — указано в статье.Помимо этого, в Соединенных Штатах сообщили, что главком ВСУ заявил о необходимости военных кадров, оружия и боеприпасы. Так он прокомментировал новый закон о мобилизации на Украине.
Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что через 2-3 месяца украинская армия в Авдеевке может столкнуться с повторением сценария, ранее произошедшего в Артёмовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак