На Украине нет денег на мобилизацию

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В бюджете Украины нет денег на мобилизацию. Такое заявление сделал депутат Рады Дмитрий Разумков в эфире украинского «Пятого канала».
«Армия финансируется исключительно из украинского бюджета. То есть деньги, которые мы получаем в качестве грантов или кредитов от наших иностранных партнеров, не идут на армию — они не могут быть туда направлены», — объяснил Разумков.Таким образом, Разумков заключил, что на сегодняшний день денег на мобилизацию в стране нет.
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