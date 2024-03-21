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На Украине нет денег на мобилизацию

Депутат Рады Разумков: в бюджете Украины нет денег на мобилизацию
21 марта 2024, 13:54
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

В бюджете Украины нет денег на мобилизацию. Такое заявление сделал депутат Рады Дмитрий Разумков в эфире украинского «Пятого канала».
«Армия финансируется исключительно из украинского бюджета. То есть деньги, которые мы получаем в качестве грантов или кредитов от наших иностранных партнеров, не идут на армию — они не могут быть туда направлены», — объяснил Разумков.

Таким образом, Разумков заключил, что на сегодняшний день денег на мобилизацию в стране нет.


Ранее газета Financial Times, ссылаясь на украинское Минобороны, писала, что мобилизация на Украине должна заменить 330 тысяч военных, которые находятся в зоне боевых действий. При этом уточняется, что всего на Украине хотят мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек. Остальные 170 тысяч должны будут удовлетворить другие военные нужды в зависимости от ситуации на поле боевых действий.

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В Подмосковье запустят 12 современных предприятий по производству стройматериалов
21 марта 2024, 14:31

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

12 импортозамещающих предприятий по выпуску современных строительных материалов откроется в Московской области, 11 из них будут построены, ещё одно — модернизировано, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Общий объём инвестиций в эти двенадцать проектов оценивается в 7,4 млрд рублей», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она отметила, что открытие данных производств обеспечит Московскую область ещё двумя тысячами рабочих мест.

В числе новых предприятий Екатерина Зиновьева назвала завод по производству асфальтобетонных смесей, который построят на территории Богородского округа. Участок для этого проекта инвестору был предоставлен по льготной региональной программе аренды «Земля за 1 рубль». В дальнейшем выкупить такой участков инвестор сможет за 15% от его кадастровой стоимости.

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В Химках появится новое производство хлебобулочных и кондитерских изделий
21 марта 2024, 13:40

Фото: пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области построят новый производственный комплекс хлебобулочных и кондитерских изделий. Об этом сообщила пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый завод будет строит компания «Солнечная Долина».

«Строительство площадки будет осуществляться на двух земельных участках общей площадью 8,9 га в городском округе Химки. Производственная мощность нового объекта составит 6 тонн продукции в час или 38 тыс. тонн в год, что позволит увеличить производство высококачественных продуктов в регионе. Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет более 600 млн рублей», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что благодаря новому проекту появиться порядка 350 рабочих мест. Производство начнет функционировать в ближайшие годы.

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Самая большая продающаяся квартира в Москве в 80 раз больше самой маленькой
21 марта 2024, 04:09

Фото: iStock/ Zigmunds Dizgalvis

Площадь самой большой квартиры, которая сейчас находится в продаже на вторичном рынке Москвы, — 952 кв. м — в 80 раз больше самой маленькой площадью 12 кв. м, сообщила РИА Недвижимость руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина.
Она рассказала, что самая маленькая квартира в столице продается в Коммунарке за 2,95 млн руб. А самая большая выставлена на продажу на Патриарших прудах за 3,2 млрд руб., ее площадь составляет 952 кв. м.

Что касается первичного рынка, то самую компактную квартиру площадью 16,4 кв. м можно приобрести на Тагильской улице на востоке города за 7,7 млн руб., при том, что срок сдачи дома — третий квартал 2026 года. Самая просторная квартира имеет площадь 1,07 тыс. кв. м. и находится в уже сданном доме на Тверской улице. Она продается 2,5 млрд руб. То есть разница в площадях составляет 65 раз, рассказала директор ипотечного центра компании «Миэль» Юлия Ибрагимова.

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Экономист Полевой спрогнозировал ослабление рубля 21 марта
Экономист Полевой: расчеты по фьючерсу могут временно ослабить рубль 21 марта
21 марта 2024, 03:51

Фото: iStock/ Max Zolotukhin

Рубль может ослабнуть на торгах долларом 21 марта с колебанием до 2 руб., спрогнозировал директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой, о чем передает РБК. Другие эксперты подтвердили этот прогноз.
Такую ситуацию они объясняют возможной игрой против курса из-за расчетов по валютному фьючерсу.

«При имеющихся ожиданиях резкого ослабления рубля после выборов намеренно сдвинуть курс в четверг (21 марта) может быть проще. И возможный всплеск волатильности/ослабления рубля по этой причине инвесторам нужно иметь в виду», — предупредил Полевой.

21 декабря в похожих условиях рубль упал с 90,9 до 92,75 за доллар в течение двух часов, напомнил специалист.

На момент окончания основной торговой сессии 20 марта 1 доллар на Московской бирже достигал 92,3 руб.

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Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из России
«Известия»: Ряд китайских банков перестал принимать платежи в юанях из России
21 марта 2024, 03:29

Фото: iStock/ nantonov

В ряде китайских банков больше не принимают платежи в юанях из России. Такие банки начали уведомлять об этом своих клиентов и возвращать обратно трансакции, рассказал «Известиям» гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Данная проблема, по его словам, наблюдается в последние два месяца.
В число таких китайских финансовых организаций попали Ping An Bank и Bank of Ningbo, China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank.

Эти банки прекратили принимать платежи в юанях из России примерно с середины января, подтвердил источник из российского банковского сектора. По его словам, новые ограничения связаны с опасениями из-за рисков введения вторичных санкций и давлением со стороны Соединенных Штатов.

Кроме того, теперь не принимают платежи в юанях из России и некоторые банков КНР с международным участием, добавил Порошин. Это, в частности, местные филиалы Citibank, HSBC, JP Morgan и Deutsche Bank. Но они перестали проводить операции с российскими клиентами еще с 2022 года, после введения санкций, пояснили два источника на банковском рынке.

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Более половины немецких компаний заявили об ухудшении условий работы в Европе
Bloomberg: 56% немецких компаний заявили об ухудшении условий работы в Европе
21 марта 2024, 03:08

Фото: iStock/ nevarpp

Больше половины руководителей немецких компаний считают, что Евросоюз потерял привлекательность как место для ведения бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное Торгово-промышленной палатой ФРГ (DIHK).
Так, в 56% из 3 тыс. опрошенных немецких компаний полагают, что конкурентоспособность ЕС как места ведения бизнеса ухудшилась за последние 5 лет. 7% респондентов все же увидели улучшение конкурентоспособности Евросоюза.

Даже с более выгодным стартовым положением Европа может потерять прежние позиции в международной конкуренции, считает глава DIHK Мартин Ванслебен, который призвал «эту тенденцию немедленно остановить».

Агентство отмечает, что чрезмерная бюрократия, торговые барьеры и частые кибератаки вызывают недовольство у немецкого бизнеса. Помимо этого, играет негативную роль рост затрат в связи с повышением цен на энергоносители.

По данным Еврокомиссии и Всемирного банка, в 2023 году рост экономики ЕС замедлился почти в семь раз. А крупнейшая европейская экономика — Германия — выбыла из пятерки мировых лидеров по паритету покупательной способности, уступив место России.

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Траты россиян на новые авто в феврале выросли на треть
21 марта 2024, 01:16

Фото: iStock/ bigtunaonline

Расходы россиян на покупку новых автомобилей в минувшем феврале увеличились более чем на треть (34,3%) по сравнению с январем и достигли 351,2 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование компании «Открытие авто» и агентства «Автостат».
В феврале был отмечен рост доли премиальных машин в структуре затрат. Так, было приобретено 13,6 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента (в том числе люксовые марки) на 115,6 млрд руб. ( 45,9% к январю). То есть, их доля за месяц увеличилась с 30,3% до 32,9%.

65,6% затрат в феврале пришлось на автомобили китайских марок. По итогам февраля в РФ было продано 61,4 тыс. новых легковых китайских машин на общую сумму в 230,4 млрд руб.

Автомобили отечественных марок в феврале обошлись жителям страны в 40,2 млрд руб. (доля в финансовой емкости рынка — 11,5%). Далее в этом списке расположились европейские марки (36,4 млрд руб. с долей в 10,4%), японские (24,5 млрд руб., доля — 7%), корейские (11,8 млрд руб., доля — 3,3%) и американские (5,5 млрд руб., доля — 1,6%). В количественном выражении также лидируют китайские авто (61,4 тыс. единиц или 59% рынка). Автомобилей российских марок реализовано — 31,3 тыс. (30,1%). Продажи «японцев» составили 3,7 тыс. штук (3,5%), европейских брендов — около 3 тыс. штук (2,9%), корейских — 2,9 тыс. (2,8%), американских — меньше 1 тыс.

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Россия лишилась одного из главных покупателей нефти
Reuters: Индия отказалась от поставок нефти на танкерах «Совкомфлота»
20 марта 2024, 21:39

Фото: iStock/zhengzaishuru

Оператор крупнейшего нефтеперерабатывающего комплекса, индийская компания Reliance Industries отказалась от поставок нефти из России танкерами «Совкомфлота». Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что один из главных покупателей российской нефти отказался от поставок из-за санкций США, которые были введены в феврале текущего года против крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот» и 15 судов, осуществляющих перевозки.

Компания, приобретающая нефть марки Urals потребовала, чтобы новые поставки осуществлялись танкерами, которые не попадали под санкционные ограничения.

Источники агентства отметили, что за компанией Reliance Industries могут последовать и другие, что негативно скажется на импорте нефти из России в Индию.

Ранее сообщалось, что Индия уже два месяца не закупает нефть российского премиального сорта ВСТО.

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#индия
#покупка
#импорт
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Стало известно, насколько в России подешевели яйца с начала года
Росстат: яйца в РФ подешевели на 4% с начала года по 18 марта
20 марта 2024, 19:37

Фото: iStock/sergeyryzhov

Снижение цен на куриные яйца в РФ с начала года по 18 марта составило 4,15%. Информация следует из материалов Росстата.
Как сообщает ведомство, куриные яйца с 12 по 18 марта подешевели на 0,7%, мясо кур — на 0,17%, свинина подешевела на 0,18%. Стоимость гречневой крупы снизилась на 0,48 процентного пункта.

Говоря об увеличении цен, за этот же период увеличилась стоимость на сахар — 0,5%, говядина — 0,15%, баранина — 0,41%.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что стабилизации ситуации с яйцами в России может способствовать ввоз большего количества продукции в страну.

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