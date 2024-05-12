На Украине оценили размер транша от замороженных российских активов

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Министр юстиции Украины Денис Малюська прокомментировал возможность получения Украиной ежегодного транша за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.
Малюська оценил получение трех миллиардов евро от российских активов как «почти ничто». По его словам, Киеву для военных успехов нужны «сотни миллиардов». Однако министр назвал это решение «хорошим первым шагом».
Малюська подчеркнул, что украинские власти намерены конфисковать все замороженные российские активы.
6 мая было объявлено, что Бельгия решила поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет замороженных российских активов. Министр обороны Людивин Дедондер объявила, что Бельгия поставила Киеву компоненты подводных беспилотников и обучила украинских пилотов.
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Малюська подчеркнул, что украинские власти намерены конфисковать все замороженные российские активы.
6 мая было объявлено, что Бельгия решила поставлять Украине боеприпасы для ПВО за счет замороженных российских активов. Министр обороны Людивин Дедондер объявила, что Бельгия поставила Киеву компоненты подводных беспилотников и обучила украинских пилотов.
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Александр Климов