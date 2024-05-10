«Урок для Путина»: в Британии назвали «демонстрацией идиотизма» изъятие активов России

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Единственный урок, который Запад может преподать российскому президенту Владимиру Путину изъятием активов РФ, заключается в демонстрации полного идиотизма политиков Запада. Такое мнение озвучил бывший старший специальный советник премьер-министра Великобритании Доминик Каммингс в материале для британского издания i.
«Какой урок мы преподали ему (Путину. — ред.)? <...> Америка сейчас еще активнее пытается конфисковать активы России, своими санкциями толкая на создание альтернативных (западной. — ред.) финансовых систем... Такие меры могут дать Путину только один урок — что мы идиоты», — высказался экс-советник.Каммингс отметил, антироссийская политика уже привела Запад к резкому росту бытовых расходов. Как считает бывший советник, санкции стали катастрофой для европейской политики и принесли больший вред самой Европе, нежели России.
Ранее сообщалось, что в Европе усилят контроль за санкциями против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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