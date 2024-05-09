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Российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию

Bloomberg: российские миллиардеры стали постепенно переводить активы в РФ
09 мая 2024, 02:00
Фото: istock / Coprid

Фото: istock / Coprid

Богатые россияне начали возвращать свои активы из-за рубежа в Россию, несмотря на опасения конфискации. Об этом пишет Bloomberg.


Как рассказали два российских миллиардеров, пожелавших остаться анонимными, теперь они ориентируются на ведение бизнеса только на территории России и стараются не задумываться о возможной конфискации своих средств.

Информагентство отмечает, что ряд самых состоятельных российских предпринимателей по-прежнему ищут способы сохранить свои активы на Западе, в то время как другие переносят свои дела в дружественные страны, включая ОАЭ. Но многие решают вернуть активы в РФ.

По данным агентства, состояние 26 россиян, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, оценивается примерно в 350 миллиардов долларов. Средний возраст этих людей составляет 63 года, поэтому перед ними возникает вопрос о передаче своего состояния наследникам.

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Подмосковный старшеклассник изобрёл уникального робота-кондитера
08 мая 2024, 18:13

Фото и видео: пресс-служба Мининвеста МО

Ученик 11 класса образовательного центра «Флагман» Валерий Фокин изобрёл робота «КондиБот», который автоматизирует приготовление тортов. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Робот-кондитер представляет собой слаженную систему, состоящую из руки-манипулятора для перемещения коржей, робота-накопителя коржей, наносящего узоры и начинки робота-художника, а также системы транспортировки, перемещающей изделие. Он может готовить по заказу пользователя», – говорится в сообщении.
Валерий уже представил свою разработку на Всероссийской олимпиаде по технологии в направлении робототехники и стал призёром заключительного этапа. Помимо этого, он завоевал диплом призёра на конференции «Шаг в будущее» в МГТУ им Баумана.

Юный изобретатель назвал «КондиБот» уникальным продуктом, ориентированным на небольшие кондитерские изделия. Аналоги производятся только в Японии и США и рассчитаны в первую очередь на крупные производства.

Школьник разработал робота при поддержке специалистов Центра молодёжного инновационного творчества «Роболатория» из городского округа Одинцово. Это школа робототехники и программирования для детей от 4 лет. Там учат создавать и программировать роботов, делать игры, сайты, мобильные приложения и многое другое. Центр поддерживает робототехнические проекты юных жителей Московской области.

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Инвестор вложит более 240 млн рублей в производство резиновой крошки в Подмосковье
08 мая 2024, 16:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Импортозамещающий проект по переработке шин на резиновую крошку планируют запустить на территории деревни Давыдово Орехово-Зуевского городского округа, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Проект реализует компания по производству шин «Давыдово». Общий объём инвестиций составляет 244 миллиона рублей, при этом 150 млн рублей из этой суммы компания получит в качестве льготного займа в Фонде развития промышленности Московской области», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Реализовать проект планируется в 2025 году, на производстве будет создано 25 рабочих мест, доступных для жителей округа. В год на новом предприятии планируется выпускать около 15 тысяч тонн резиновой крошки.

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#мининвест мо
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В Солнечногорске откроют производство оборудования для водоподготовки
08 мая 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Комплекс по производству промышленного и бытового оборудования для водоподготовки возведут в Солнечногорске, разрешение на строительство выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Новый производственно-складской комплекс создадут на территории индустриального парка «Есипово», общая площадь постройки составит более 14 тысяч квадратных метров. Компания-инвестор «БКИ» вложит в проект 1,2 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.
В рамках проекта планируется построить основные производственные и складские помещения, административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и автономную газовую котельную.

Завершить строительство и ввести новый производственный комплекс в эксплуатацию планируется в конце лета будущего года.

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#солнечногорск
#строительство
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#главгосстройнадзор мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-тренинги
08 мая 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Два бесплатных очных бизнес-тренинга для представителей малого и среднего предпринимательства проведут в Москве 17 мая, из организатором выступает подмосковный центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Первый тренинг по теме «Системный подход и мышление предпринимателя» будет проходить с десяти утра до часа дня. На нём бизнесменов научат определять главную задачу своей деятельности, достигать стабильности, масштаба и понятных перспектив. На тренинге объяснят, что такое стратегическое планирование, и научат вести бизнес в целостной системе», — говорится в сообщении.
Темой второго тренинга станет «Маркетинг без бюджета», на занятии, которое продлится с двух часов дня до пяти часов вечера, участники узнают, как увеличить узнаваемость, не тратя на это большой бюджет, а также как коммуницировать с медиаканалами и попадать туда с минимальными затратами.

Зарегистрироваться на тренинги можно онлайн — по ссылке. Заявки принимаются до 14 мая.

Тренинги будут проводиться по адресу: город Москва, улица Кибальчича, дом №1.

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#московская область
#подмосковье
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Китай резко поднял тарифы на ЖД перевозки грузов в Россию и Белоруссию
08 мая 2024, 12:32

Фото: iStock/Apriori1

Китай резко увеличил тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию, пишет белорусский транспортно-логистический портал Infotrans.
Стоимость услуг выросла в среднем на $500-800, причем конкретные тарифы зависят от места отправления.

Повышение цен связано с дефицитом свободных контейнеров в Китае и проблемами на границе, отмечает источник.

Кроме того, Китай повысил ставки на морские перевозки. Цены увеличились с $800-1000 до $1300-1500, в зависимости от порта отправления. Недостаток свободного пространства является основной причиной роста тарифов. Практически все контейнеры уже забронированы до конца мая.

Недавно компания Maersk, крупнейший перевозчик в мире, предупредила о возможных сбоях в контейнерных перевозках.

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#тарифы
#казань
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В ОЭЗ «Максимиха» построят грузовой терминально-логистический центр
08 мая 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

На территории особой экономической зоны «Максимиха» в городском округе Домодедово появится терминально-логистический центр. Он будет располагаться рядом с деревнями Митино и Глотаево. Разрешение на строительство выдал Главгосстройнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.
Застройщик, компания «Контейнерный терминал Усады», планирует к апрелю 2027 года реализовать этот проект в два этапа.
«Предполагается, что с запуском объекта в эксплуатацию грузооборот первого этапа достигнет 2,5 млн тонн в год, а в городском округе будет создано 307 новых рабочих мест. ТЛЦ будет предназначен не только для приёма и обработки контейнерных и комбинированных составов, но и для их технического обслуживания и ремонта, в том числе погрузо-разгрузочного оборудования», – уточнили в министерстве.
Проект сопровождает Центр содействия строительству. Подать заявку на сопровождение в ЦСС можно на электронную почту css@mosreg.ru, заполнив заявку на сайте css.mosreg.ru или позвонив по телефону 8(498) 602-00-00.

Все услуги Центр содействия строительству оказывает бесплатно.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#оэз
#строительство
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В МВФ сообщили о разделении мировой экономики на блоки из-за геополитики
МВФ: Мировая экономика разделилась на три блока из-за геополитических проблем
08 мая 2024, 10:30

Фото: istockphoto/anyaberkut

Мировая экономика под влиянием углубляющихся геополитических разногласий оказалась разделена на три основных блока. Они включают в себя страны, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства.
Такие выводы опубликовали аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в докладе, посвящённом влиянию геополитики на мировую торговлю. По оценкам экспертов МВФ, наметившиеся разделения в мировой экономике на отдельные группы привели к росту числа существующих торговых ограничений на различные товары, услуги и инвестиции. В 2023 году совокупное число таких ограничений превысило три тысячи.

В МВФ также отметили, что за период с 2017 по 2023 год доля Китая в импорте США сократилась на 8%. Причиной этого стали возрастающие разногласия между Пекином и Вашингтоном. Что касается прямой торговли между Россией и Западом, то она, по мнению аналитиков, «рухнула» на фоне украинского конфликта.

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#экономика
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«Лакра Синтез» может купить простаивающий лакокрасочный завод BASF в Подмосковье
08 мая 2024, 10:00

Фото: Istockphoto / U. J. Alexander

Владимир Путин разрешил одному из крупнейших в России производителю лакокрасочных материалов, ООО «Лакра Синтез», купить 100% ООО «БАСФ Восток». Это российская дочка германской химической компании BASF. Распоряжение об этом появилось на интернет-портале правовой информации.
Таким образом, может быть приобретён простаивающий лакокрасочный завод BASF в Московской области.

Ранее BASF объявила о намерении свернуть деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности. Это объяснили тем, что военные действия на Украине могут спровоцировать глобальный продовольственный кризис.

Компания «БАСФ Восток» была учреждена в октябре 1999 года. Занимается производством красок, лаков и аналогичных материалов, полиграфических красок и мастик.

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#подмосковье
#завод
#московская область
#владимир путин
#президент
#экономика
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Названа прибыль от замороженных российских активов в Euroclear
Echo: российские активы в Euroclear принесли €1,6 млрд за 2024 год
08 мая 2024, 05:46

Фото: istock / Valeriya

Замороженные российские активы в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро с начала 2024 года. Об этом информирует бельгийское информагентство Echo.
«На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более 200 миллиардов евро. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро», — сказано в материале.
Новый руководитель Euroclear Валери Урбен в интервью изданию пояснила, что около 100 работников депозитария занимаются вопросами управления активами Российской Федерации. Она отметила, что процесс управления достаточно сложный.

«Нам надо постоянно реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры», — уточнила Урбен.
Кроме того, Урбен считает, что изъятие заблокированных в Европе российских активов может стать ящиком Пандоры.

До этого сообщалось, что ряд стран Евросоюза отказался от использования прибыли от активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интервью
#активы
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