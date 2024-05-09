Российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию

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Богатые россияне начали возвращать свои активы из-за рубежа в Россию, несмотря на опасения конфискации. Об этом пишет Bloomberg.
Как рассказали два российских миллиардеров, пожелавших остаться анонимными, теперь они ориентируются на ведение бизнеса только на территории России и стараются не задумываться о возможной конфискации своих средств.
Информагентство отмечает, что ряд самых состоятельных российских предпринимателей по-прежнему ищут способы сохранить свои активы на Западе, в то время как другие переносят свои дела в дружественные страны, включая ОАЭ. Но многие решают вернуть активы в РФ.
По данным агентства, состояние 26 россиян, включенных в индекс миллиардеров Bloomberg, оценивается примерно в 350 миллиардов долларов. Средний возраст этих людей составляет 63 года, поэтому перед ними возникает вопрос о передаче своего состояния наследникам.
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