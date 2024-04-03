Энергетика на Украине почти полностью разгромлена армией России

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Армия России почти полностью уничтожила энергетику Украины, на устранение последствий уйдут долгие годы. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.
«Последняя волна российских налетов примечательна своими масштабами. Поражены были практически все украинские ТЭЦ и ряд распределительных станций», — говорится в статье.
По словам автора материала, у Украины нет достаточного числа систем ПВО для качественного отражения ударов армии России. А последствия российских атак по объектам украинской инфраструктуры оказались настолько серьёзными, что их не удастся устранить даже в течение нескольких лет.
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