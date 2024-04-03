В ГУР назвали причину частых атак на территорию РФ

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Киев проводит атаки на территорию России из-за невозможности победы на поле боя. Такое заявление сделал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Его слова передаёт газета Guardian.
«Победа (ВСУ – ред.) на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины. У Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения в тыл врага», — приводит издание слова Скибицкого.
Он пояснил, что Киев действует по модели НАТО. Предполагается, что Украина сможет достичь успехов, если уничтожит несколько важных целей на территории России.
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Элина Позднякова