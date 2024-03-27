На Украине сообщили о стремительном росте госдолга страны

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Государственный долг Украины вырос на 50 миллиардов долларов за два года. Об этом в своём Telegram-канале сообщил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Минфина Украины.
По состоянию на 29 февраля государственный и гарантированный государством долг составлял 490,1 миллиард гривен, или 143,7 миллиардов долларов. 69,7% от этой суммы приходится на внешний долг.
За первые два месяца текущего года долг сократился на 1,1% в валютном эквиваленте. Гетманцев объяснил это отсутствием крупных внешних заимствований и колебаниями валютных курсов.
По итогам марта ожидается существенный рост долга на фоне привлечения порядка девяти миллиардов льготных кредитов.
Гетманцев подчеркнул, что госдолг будет расти до завершения конфликта.
Нынешнего количества имеющихся в бюджете средств Украине хватит лишь до конца лета, отметил депутат. При этом ряд экспертов считает, что Украина без помощи США продержится максимум до конца весны.
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За первые два месяца текущего года долг сократился на 1,1% в валютном эквиваленте. Гетманцев объяснил это отсутствием крупных внешних заимствований и колебаниями валютных курсов.
Гетманцев подчеркнул, что госдолг будет расти до завершения конфликта.
Нынешнего количества имеющихся в бюджете средств Украине хватит лишь до конца лета, отметил депутат. При этом ряд экспертов считает, что Украина без помощи США продержится максимум до конца весны.
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Анастасия Чинкова