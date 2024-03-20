Украина оскорбилась идеей США о помощи в виде кредитов

Фото: iStock/Andrii Atanov
Власти Украины посчитали оскорбительной идею США о помощи Украине в виде кредитов. Об этом пишет издание Politico.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США должны оказывать помощь Киеву только в виде займов, поскольку американцы уже накопили огромный госдолг.
Издание отмечает, что в конгрессе США эту идею обсуждают уже не одну неделю. При этом Украину не ставили в известность о намерениях. Однако источник, близкий к офису Зеленского подчеркнул, что Киеву не нравится эта идея. Её считают оскорбительной, поскольку должны учитываться гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.
Несмотря на то, что США на прошлой неделе выделили в очередном пакете помощи 300 миллионов долларов, конгресс пока так и не согласовал законопроект об оказании поддержки нескольким странам, включая Украину, на 60 миллиардов долларов.
Читайте также:
Остин: Помощь Украине является вопросом чести и безопасности для США
Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США
В США заявили о желании профинансировать наступление ВСУ на Крым в 2025 году
*внесён в России в список экстремистов и террористов
Издание отмечает, что в конгрессе США эту идею обсуждают уже не одну неделю. При этом Украину не ставили в известность о намерениях. Однако источник, близкий к офису Зеленского подчеркнул, что Киеву не нравится эта идея. Её считают оскорбительной, поскольку должны учитываться гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.
Читайте также:
Остин: Помощь Украине является вопросом чести и безопасности для США
Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США
В США заявили о желании профинансировать наступление ВСУ на Крым в 2025 году
*внесён в России в список экстремистов и террористов
Анастасия Чинкова