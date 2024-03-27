ВРНС: Украина по итогам СВО должна войти в зону исключительного влияния России

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Территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России после завершения СВО. Об этом сообщается в документе по итогам съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС).
Ранее снайпер ВСУ с позывным «Дед», чьи слова приводит украинское издание «Страна», заявил, что приостановка боевых действий на линии соприкосновения может произойти в текущем году или в начале следующего.
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Анастасия Чинкова