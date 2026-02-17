НА Украине свыше трех миллионов человек не платят налоги
На Украине более трёх миллионов человек работают неофициально и не платят налоги. Об этом заявил заслуженный экономист страны Мирослав Лаба.
В интервью украинскому порталу он отметил, что эти граждане официально не трудоустроены и находятся вне контроля налоговых органов. По его словам, их деятельность полностью проходит вне государственного регулирования.
Лаба также указал на дисбаланс на рынке труда. По данным аналитики до 2022 года, в частном секторе заняты около шести миллионов человек, тогда как в государственном — около четырёх миллионов.
Эксперт считает, что государственный сектор должен сокращаться, а часть работников — переходить в бизнес. По его мнению, это позволит снизить нагрузку на бюджет и выровнять структуру занятости.
