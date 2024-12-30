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Маск присвоил Зеленскому титул чемпиона

Маск присвоил Зеленскому чемпионский титул за величайшее ограбление США
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен» присудил Владимиру Зеленскому американский миллиардер Илон Маск в соцсетях.
«Чемпион всех времен», — гласит публикация предпринимателя.
Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву и подчеркнувшего, что Владимир Зеленский «провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен».



Перед этим американский президент Джо Байден заявил, что Минобороны США находится «в процессе передачи» ракет и артиллерийских боеприпасов для боевиков ВСУ.

Согласно публикации Белого дома, Америка продолжит помогать Зеленскому, пока Байден у власти.

Ранее сообщалось, в чем российский МИД обвинил НАТО.

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Боевики ВСУ атаковали при помощи дрона больницу в Херсонской области
30 декабря 2024, 16:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Больницу при помощи дрона атаковали боевики ВСУ в Алешках под Херсоном, рассказал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. Чиновник добавил, что в результате атаки погиб зам главного врача по лечебной части Василий Борисов.
«Киевский режим совершил варварскую атаку на здание Алешкинской центральной районной больницы. Натовский оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача», — сказано в публикации.
Сальдо принес соболезнования семье погибшего медика, добавив, что данное покушение на главврача является вторым по счету.

Херсонская область вошла в состав России по результатам сентябрьского референдума 2022 года, однако Украина не согласилась с итогами голосования и продолжила обстрелы.

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Минобороны рассказало об успехах ВС РФ в Курской области
МО РФ: ВС России отразили пять контратак боевиков ВСУ в Курской области
30 декабря 2024, 16:27

Фото: istockphoto/N-sky

Пять контратак со стороны боевиков ВСУ отразили российские военнослужащие на курском направлении, доложили в Минобороны РФ.
«Отражено пять атак штурмовых групп ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Отмечено, что бойцы ВС РФ поразили формирования 12 бригад противника. Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики получили отпор от росгвардейцев, пограничников и солдат.

Как отмечали в командовании ВСУ, расчет был на то, что российская армия отвлечется от Донбасса, однако план провалился.

Эксперты также считают действия ВСУ совершенно необдуманными и ошибочными.

Ранее стало известно, какой населенный пункт освободила от ВСУ российская армия.

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Минобороны: бойцы ВС РФ освободили Новооленовку в ДНР
30 декабря 2024, 15:19

Фото: istockphoto/zim286

Новооленовку в Донбассе освободили от боевиков ВСУ российские военные, доложили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие группировки «Центр» водрузили флаг России в освобожденном населенном пункте и продолжают громить боевиков ВСУ, освобождая земли ДНР», — добавили в Минобороны.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

Летом 2024 года Верховный главнокомандующий предлагал Киеву отказаться от членства в НАТО, вывести ВСУ с российских территорий, а также публично признать свой безъядерный статус.

Киевский режим отказался и стал заявлять о своей «формуле мира». На Западе не раз подчеркивали, что Москва выигрывает в конфликте, поэтому она может диктовать свои условия.

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#война
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#новости
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В Белом доме заявили о новой помощи Украине
Байден: Пентагон передаст Украине сотни тысяч ракет и боеприпасов для артиллерии
30 декабря 2024, 15:07

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Пентагон в процессе передачи киевскому режиму «сотен тысяч» боеприпасов для артиллерии, а также тысяч ракет, заявил американский президент Джо Байден.
«Пентагон сейчас находится в процессе передачи сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники», — сказано на сайте Белого дома.

Отмечено, что до конца срока действующего заокеанского лидера, Штаты будут усиливать киевские позиции.

В январе грядущего 2025 года новоизбранный президент США Дональд Трамп придет к власти. Во время предвыборной гонки республиканец обещал прекратить украинский конфликт.

Перед этим в Госдуме назвали предпосылки к мирным переговорам по украинскому конфликту.

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Стало известно, что станет предпосылкой к мирным переговорам по Украине
Депутат Новиков: выполнение российских условий будет предпосылкой к переговорам
30 декабря 2024, 14:52

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Выполнение российских условий будет предпосылкой к началу переговоров по конфликту на Украине, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Парламентарий подчеркнул, что для начала диалога необходимо обеспечить в мире долгосрочную безопасность.
«Прекращение поставок вооружений, обсуждение проблемы безопасности в целом, демилитаризация и денацификация Украины как источника постоянной угрозы для России, наличие на самой Украине легитимной стороны для переговорного процесса — вот те условия, которые нужно обеспечить, прежде чем садиться за стол переговоров и рассчитывать на достижение договоренностей», — прокомментировал Новиков.
Перед этим бывший украинский силовик рассказал, что нужно сделать Украине для сохранения собственной государственности. Эксперт отметил в этом процессе роль будущей американской администрации.

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ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области
Mash: ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» в районе Новозыбкова
30 декабря 2024, 14:19

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ попытались атаковать нефтепровод «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что удар по объекту был нанесен в поселке Мамай. Согласно предварительной информации, украинские боевики использовали для атаки реактивную ракету-дрон «Пекло».

В результате произошедшего частично разрушено техническое здание, пострадавших нет. Примечательно, что данный участок нефтепровода является последним пунктом прокачки перед границей с Украиной, оттуда нефть поступает и в Европу.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Минобороны сообщило о сержанте, уничтожившем группу солдат ВСУ
Минобороны РФ: боец Адаев в одиночку уничтожил группу солдат ВСУ в зоне СВО
30 декабря 2024, 11:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир мотострелкового отделения Арген Адаев отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, в одиночку уничтожив вражескую группу. Об этом сообщили в Минобороны России.
Во время боя сержант выявлял расположение украинских боевиков, пути их подхода и огневые точки, после чего руководил действиями своих подчиненных. Адаев также вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим солдатам ВСУ и лично уничтожил целую группу противника, которая пыталась атаковать с фланга.

По данным российского военного ведомства, эти действия позволили ВС России удержать занимаемый ими участок.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Украине спрогнозировали страшную судьбу в конфликте
Экс-агент СБУ Стариков: Украина погибнет в случае продолжения конфликта
30 декабря 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украине следует прекратить конфликт, если она хочет сохраниться в качестве государства, считает бывший офицер украинских спецслужб Олег Стариков. Своим мнением он поделился с YouTube-каналом Politeka.
«Оперативно-тактические кризисы, которые у нас есть <…> вот вы назвали Покровск (Так на Украине называют Красноармейск. — Прим. ред.) — да, это оперативно-тактический кризис. Эти кризисы — уже не мелкие порезы, а уже такие серьезные порезы, (Нам нужно сделать все. —Прим. ред.), чтобы они не привели к обрушению, и к тому, что организм перестанет действовать», — прокомментировал Стариков.
Эксперт заключил, что нужно смотреть на развитие событий после 20 января 2025 года, когда в должность вступит новоизбранный президент США Дональд Трамп, обещавший завершить конфликт на Украине.

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Кертен: Россия не является врагом для Запада
30 декабря 2024, 11:15

Фото: istockphoto/nevenmn

Российская Федерация не является врагом для Запада, заявил в соцсетях глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен.
«Россия нам не враг», — гласит его публикация, где прикреплен российский триколор.
На фоне спецоперации России на Украине страны коллективного Запада стали помогать неонацистскому киевскому режиму в борьбе с русским миром. Российская сторона не раз говорила о том, что оружейные поставки для боевиков ВСУ лишь затягивают противостояние, никак не решая конфликт.

На Западе при этом говорят о некоем «перемирии». Москва считает, что «перемирие» позволит противнику перегруппироваться, чтобы снова начать кровопролитие.

Перед этим стало известно, в чем МИД РФ обвинил альянс НАТО. Подробности в нашем материале.

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#война
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#конфликт
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