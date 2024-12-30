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Чемпионский титул за «одно из величайших денежных ограблений всех времен» присудил Владимиру Зеленскому американский миллиардер Илон Маск в соцсетях.
«Чемпион всех времен», — гласит публикация предпринимателя.Своей записью бизнесмен отреагировал на пост юзера, прокомментировавшего выделение Вашингтоном 2,5 миллиарда долларов Киеву и подчеркнувшего, что Владимир Зеленский «провернул одно из величайших денежных ограблений всех времен».
Перед этим американский президент Джо Байден заявил, что Минобороны США находится «в процессе передачи» ракет и артиллерийских боеприпасов для боевиков ВСУ.
Согласно публикации Белого дома, Америка продолжит помогать Зеленскому, пока Байден у власти.
Ранее сообщалось, в чем российский МИД обвинил НАТО.
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