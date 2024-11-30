На Украине вступил в силу закон о повышении налогов

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Военное сбор в Украине был увеличен с 1,5% до 5%, а банковский подоходный налог – до 50%, что привело к снижению доходов украинцев и закрытию предприятий, сообщает РИА Новости.
Закон о повышении налогов вступает в силу 30 ноября. Как заявил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко, принимаются меры по пополнению источников финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Закон о повышении налогов на Украине для всех категорий граждан, кроме военных, был принят в первой половине октября. Теперь все физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, должны будут оплачивать «военный сбор» в государственную казну по повышенной ставке.
Министр финансов Марченко ранее утверждал, что за счет этой «необходимой и вынужденной» меры можно будет покрыть увеличение дефицита бюджета страны.
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Закон о повышении налогов на Украине для всех категорий граждан, кроме военных, был принят в первой половине октября. Теперь все физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, должны будут оплачивать «военный сбор» в государственную казну по повышенной ставке.
Министр финансов Марченко ранее утверждал, что за счет этой «необходимой и вынужденной» меры можно будет покрыть увеличение дефицита бюджета страны.
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Александр Климов