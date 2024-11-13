В Москве повысится ставка транспортного налога

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13 ноября Московская городская Дума утвердила повышение ставки транспортного налога.
Департамент экономической политики и развития города Москвы отметил, что изменения затронут лишь те категории транспортных средств, по которым ставки на данный момент ниже предусмотренных федеральным законодательством.
Налоговые ставки на транспорт зафиксировали 10 лет назад и не брали во внимание инфляцию, которая за этот период превысила 100 процентов. Отмечается, что повышаться налог будет плавно — где-то на 10 процентов в год.
К примеру, владелец стандартной машины с мощностью 150-170 лошадиных сил будет выплачивать сумму до 50 рублей (с текущих 45) за л.с.
Помимо этого, депутаты Московской городской Думы одобрили закон, который продлевает льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей еще на пять лет.
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Налоговые ставки на транспорт зафиксировали 10 лет назад и не брали во внимание инфляцию, которая за этот период превысила 100 процентов. Отмечается, что повышаться налог будет плавно — где-то на 10 процентов в год.
К примеру, владелец стандартной машины с мощностью 150-170 лошадиных сил будет выплачивать сумму до 50 рублей (с текущих 45) за л.с.
Помимо этого, депутаты Московской городской Думы одобрили закон, который продлевает льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей еще на пять лет.
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Ольга Енгалычева