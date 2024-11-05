Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин напомнил, что налоги на имущество, землю и транспорт необходимо уплатить до 1 декабря.
«Важно помнить, что соблюдение налоговых сроков — это не только законное обязательство, но и шаг к финансовой ответственности», — заявил Чаплин РИА Новости.Оплату можно произвести через сайт ФНС, Госуслуги или в отделении налоговой службы.
Чаплин также отметил, что при задержке платежа начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки. Это может значительно увеличить сумму задолженности.
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