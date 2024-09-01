На Украине заявили о потенциальной потере источники кокса на фоне успехов ВС РФ

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Украина столкнется с серьезными экономическими проблемами, если президент Владимир Зеленский допустит потерю Покровска, важного города для украинской металлургии и единственного источника коксующегося угля, передает информационное издание «Страна.ua».
Отмечается, что с начала августа российские войска приблизились к городу на семь километров, а расстояние между передовыми позициями и окраиной города составляет меньше десяти километров.
Авторы подчеркивают, что Киев рискует столкнуться с трудностями в поставках угля из-за сложной логистики и высоких цен.
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«С одной стороны, натиск России в этом направлении связан с озвученной ранее стратегической целью Москвы выйти на административные границы Донецкой области, с другой РФ преследует еще и целы экономические», – сообщается в публикации издание.
Авторы подчеркивают, что Киев рискует столкнуться с трудностями в поставках угля из-за сложной логистики и высоких цен.
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Александр Климов