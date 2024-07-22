В ПХГ Украины закачали свыше десяти миллиардов кубометров газа

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Свыше десяти миллиардов кубометров голубого топлива закачали в украинские природные хранилища газа. Об этом сообщает компания «Нафтогаз Украины» на сайте.
«С начала сезона Украина закачала более 2,5 миллиарда кубометров голубого топлива. Чтобы минимизировать любые энергетические риски, должны к 1 ноября 2024 года накопить 13,2 миллиарда кубометров газа», — сказано в публикации.
При подготовке к прошлому отопительному сезону на Украине закачали более 15 миллиардов кубометров при том, что запланировано было 14,7. Как утверждали в компании, этого было достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.
Как сообщалось ранее, на «Газпром» подала в суд Болгария из-за прекращения газовых поставок. Сумма иска составляет 400 миллионов евро.
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