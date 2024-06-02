Украине предрекли «катастрофический» отопительный сезон

Фото: iStock/Sinenkiy
Отопительный сезон на Украине следующей зимой рискует обернуться катастрофой, заявил бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков, его слова цитирует РИА Новости.
Бывший чиновник посоветовал украинцам искать друзей в деревнях и областных центрах, где «есть традиционное дровяное отопление», чтобы они могли какое-то время жить с ними.
Ранее Министерство обороны России заявило, что военные начали массированную атаку на объекты энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российскому энергетическому сектору. В ведомстве добавили, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.
Читайте также:
На Украине заявили об ошибке ВСУ на харьковском направлении
Выступавший за оружие для Украины немецкий депутат подвергся нападению
Энергетика на Украине почти полностью разгромлена армией России
«В целом ситуация в энергосистеме Украины в отопительный сезон будет очень угрожающей. Ситуация сейчас критическая, а зимой может быть катастрофической», – отметил Плачков.
Ранее Министерство обороны России заявило, что военные начали массированную атаку на объекты энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российскому энергетическому сектору. В ведомстве добавили, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.
Читайте также:
На Украине заявили об ошибке ВСУ на харьковском направлении
Выступавший за оружие для Украины немецкий депутат подвергся нападению
Энергетика на Украине почти полностью разгромлена армией России
Александр Климов