Профессор Халифе-Рахме: Будущее – за БРИКС

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Профессор Национального университета Мексики Альфредо Халифе-Рахме пояснил, что, поскольку именно государства-члены БИКС владеют большинством ресурсов, то будущее стоит именно за этой организацией.
«Я полагаю, что двумя важнейшими наименованиями сырья станут, собственно, уже стали, энергоносители — нефть, газ и вдобавок литий, а также продовольствие. И Россия в этом плане — лидер», — прокомментировал в беседе с RT Халифе-Рахме.
А президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит на заседании саммита БРИКС в Казани выразил желание страны также стать участником организации.
«Лаосская Народно-Демократическая Республика хочет формально заявить о своем интересе стать членом БРИКС», — приводит «Известия» слова лидера страны.
Ранее на саммите БРИКС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к установлению мира в Газе, Ливане, Судане и на Украине.
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