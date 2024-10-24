Иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС, заявили в Госдуме

Саммит БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила о попытках иноагентов дискредитировать проходящий в Казани саммит стран БРИКС. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале думского комитета.
Он подчеркнул, что на саммит были допущены представители СМИ из недружественных стран. И на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение мероприятия, хозяева этих СМИ-иноагентов ориентировали своих журналистов на заполнение информационного поля фейковыми сообщениями и прочим информационным шумом.
Комиссией были зафиксированы попытки журналистов СМИ-иноагентов собрать негативную информацию о проведении саммита в России. Особенно старательно пытались создать отрицательный контент издания, антироссийскую направленность которых днём ранее пытался оправдать Европейский суд по правам человека.
Пискарев добавил, что их целью было отвлечь мировую аудиторию от изучения прозвучавших в ходе саммита предложений, а также тех нелицеприятных оценок, данных в адрес политики Запада.
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Комиссией были зафиксированы попытки журналистов СМИ-иноагентов собрать негативную информацию о проведении саммита в России. Особенно старательно пытались создать отрицательный контент издания, антироссийскую направленность которых днём ранее пытался оправдать Европейский суд по правам человека.
Пискарев добавил, что их целью было отвлечь мировую аудиторию от изучения прозвучавших в ходе саммита предложений, а также тех нелицеприятных оценок, данных в адрес политики Запада.
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Анастасия Чинкова