Лидеры стран БРИКС решили пока не принимать в состав новые государства

Фото: сайт Кремля
Лидеры стран-участников БРИКС в ходе саммита в Казани приняли решение пока не принимать в состав объединения новых участников, а присвоить им статус партнёров. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, слова которого приводит агентство IRNA.
Отмечается, что в настоящий момент от 30 до 35 государств желают вступить в БРИКС. Однако в ходе саммита главы государств объединения приняли решение пока не принимать в объединение новых участников. Однако части из желающих будет присвоен статус партнёров БРИКС.
По словам Арагчи, в ходе саммита было разработано положение с описанием критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы ему присвоили статус партнёра БРИКС.
Глава иранского МИД добавил, что для принятия государства в состав объединения необходим консенсус среди всех его участников.
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По словам Арагчи, в ходе саммита было разработано положение с описанием критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы ему присвоили статус партнёра БРИКС.
Глава иранского МИД добавил, что для принятия государства в состав объединения необходим консенсус среди всех его участников.
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Анастасия Чинкова