МВФ признал Россию четвертой экономикой мира

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Международный валютный фонд (МВФ) назвал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности. Соответствующая информация появилась в очередном докладе учреждения. Отмечается, что первое, второе и третье места заняли США, Китай и Индия соответственно.
Исходя из прогнозов МВФ, Россия будет занимать данную позицию еще минимум четыре года — до 2029. К тому же, фонд пересмотрел свой предыдущий прогноз о росте российской экономики, объявив увеличение ВВП России до 3,6% по итогам года.
Стоит отметить, что Минэкономразвития в конце сентября прогнозировало, что по базовому сценарию рост ВВП России в 2025 году достигнет 2,5%, а в 2026 и 2027 вырастет до 2,6% и 2,8% соответственно.
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