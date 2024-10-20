В МВФ спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине

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Вооружённый конфликт между Россией и Украиной закончится в четвёртом квартале 2025 года. Такое предположение содержится в обновлённом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ).
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». При оценке экономических перспектив Киева специалисты организации подчёркивают, что при таком сценарии (как, впрочем, и ранее) потребуются постоянные и значительные финансовые вливания со стороны международного сообщества.
С течением времени, как предсказывают эксперты МВФ, давление на бюджет Украины будет только возрастать. Аналитики считают, что военные действия сойдут на нет только в четвёртом квартале следующего года. Поэтому весь год конфликт будет оказывать значительное тормозящее влияние на экономику, прогнозируют в международной финансовой организации.
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Александр Бойцов