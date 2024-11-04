На Западе задались вопросом, как Россия справляется с влиянием санкций

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Крупные западные государства очень хотят понять, как экономика РФ справляется с влиянием санкций. Об этом сообщил в интервью РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.
Отмечается, что поэтому Запад мог отправить в Россию миссии Международного валютного фонда (МВФ). Можин подчеркнул, что за последние несколько лет МВФ ежегодно обращался к российским властям с просьбой подтвердить согласие на проведение консультаций, и каждый раз такое согласие предоставлялось.
Однако в сентябре 2024 года визит миссии должен был состояться, но был отменен в день, на который был согласован старт консультаций. Уточняется, что против данных консультаций выступили несколько мелких европейских стран, в числе которых Литва и Финляндия.
Эксперт заключил, что экономика РФ показала мощь в условиях небывалых санкций.
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Однако в сентябре 2024 года визит миссии должен был состояться, но был отменен в день, на который был согласован старт консультаций. Уточняется, что против данных консультаций выступили несколько мелких европейских стран, в числе которых Литва и Финляндия.
Эксперт заключил, что экономика РФ показала мощь в условиях небывалых санкций.
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Екатерина Коршунова