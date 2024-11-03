Тайвань объявил о полном прекращении поставок станков в Россию

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Тайвань прекратил поставки станков в Россию. Об этом сообщило Министерство экономики острова.
Согласно информации ведомства, с 8 марта 2024 года Тайвань ужесточил экспортные ограничения, запретив экспорт в РФ и Белоруссию 77 наименований станков, включая электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.
Уточняется, что с момента введения данных мер объем экспорта тайваньских станков в Россию «упал до нуля». Также правительство увеличило до 1 млн тайваньских долларов (более $31,3 тыс.) размер штрафа за первичное нарушение санкций.
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