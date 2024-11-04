Стало известно о намерении США заставить Европу ввести новые санкции против России

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США подталкивают Европу ввести новые санкции в отношении РФ, запретив поставки палладия и титана. Об этом сообщает РИА Новости.
Для европейских государств российский палладий и титан — это стратегически важные материалы, использующиеся в авиастроении, атомной промышленности и других областях. Согласно информации агентства, есть риск, что из-за новых санкций, вводить которые Европа пока отказывается, данные отрасли серьезно пострадают.
Уточняется, что Вашингтон предложил ввести эти санкции на встрече замминистров финансов стран «Большой семерки» G7. Соединенные Штаты уже отказались от российского титана, однако продолжают закупать палладий.
Британия планирует заменить российский титан канадским и австралийским, но у Германии и Франции такой возможности нет, так как для этих государств покупка российской продукции обходилась значительно дешевле.
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Уточняется, что Вашингтон предложил ввести эти санкции на встрече замминистров финансов стран «Большой семерки» G7. Соединенные Штаты уже отказались от российского титана, однако продолжают закупать палладий.
Британия планирует заменить российский титан канадским и австралийским, но у Германии и Франции такой возможности нет, так как для этих государств покупка российской продукции обходилась значительно дешевле.
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Екатерина Коршунова