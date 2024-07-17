Тепличный комплекс «Подмосковье» выкупил 130 га земли в Воскресенске

Фото: Минмущество МО
Минмособлимущество и ТК «ПОДМОСКОВЬЕ» заключили договор купли-продажи земельного участка площадью порядка 130 га сельхозназначения на территории Воскресенского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ТК «Подмосковье» входит в состав агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», который реализует проекты строительства и ввода в эксплуатацию нескольких тепличных комплексов на территории России.
В Воскресенске предприятие построило круглогодичный тепличный комплекс на площади 34,8 га, где выращивают томаты и огурцы объёмом около 18 тонн в год. Построены также распределительно-логистический центр площадью 100 тыс. кв. м и другие объекты инфраструктуры.
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В Воскресенске предприятие построило круглогодичный тепличный комплекс на площади 34,8 га, где выращивают томаты и огурцы объёмом около 18 тонн в год. Построены также распределительно-логистический центр площадью 100 тыс. кв. м и другие объекты инфраструктуры.
«Для реализации этого проекта по распоряжению губернатора Андрея Воробьёва ТК «Подмосковье» был предоставлен в аренду земельный участок площадью 130 га. Сейчас же компания выкупила его и успешно продолжает увеличивать объёмы и расширять ассортимент высаживаемых культур», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Так, в 2026 году компания планирует построить в Воскресенске селекционно-семеноводческий центр, где будут выводить уже самостоятельно новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата.
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Лора Луганская