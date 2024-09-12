На заводе по производству ДСП в Электрогорске запустят электрофильтр от пыли

Объём товаров агропромышленного комплекса Московской области, отправленных на экспорт в Индию, за первые шесть месяцев текущего года составил 10,8 тыс. тонн, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.