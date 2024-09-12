На заводе по производству ДСП в Электрогорске запустят электрофильтр от пыли

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Электрофильтр для очистки газов от частиц пыли готовят к запуску на заводе по производству ДСП компании «Ультрадекор» в Электрогорске, новое оборудование для защиты окружающей среды подключают в рамках третьего этапа строительства предприятия, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Площадь здания фильтрации составляет 140 квадратных метров. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, завершаются работы по благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.Отмечается, что воздух от пыли будет очищать с помощью мокрого электрофильтра (WESP) производительностью 540 тысяч кубических метров в час.
Кроме того, на территории предприятия «Ульрадекор» ведётся строительство здания рециклинга и здания для производства плит МДФ, а также расширение одного из складов.
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Лев Каштанов