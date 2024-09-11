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В Пушкинском округе запустят производство защитных кейсов

11 сентября 2024, 17:51
Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

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Производство кейсов и боксов из пластмасс и синтетических смол откроют в деревне Алёшино Пушкинского городского округа, застройщиком является компания «Полководец», сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.


«На выделенной под реализацию проекта территории будет построено производственно-складское здание общей площадью около 1,4 тыс. квадратных метров. Там планируется выпускать не менее ста тысяч единиц готовой продукции в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 55 млн рублей», — говорится в сообщении.
Производить собираются, в частности, ударопрочные водонепроницаемые кейсы для перевозки оружия и оборудования, а также различные кейсы и шкафы-контейнеры — всего более 300 типов.

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#главгосстройнадзор мо
#строительство
#экономика
#производство
#пушкинский округ
Подмосковные производители питания представили продукцию на выставке в Стамбуле
11 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания из «Тамаки» приняла участие в международной выставке пищевых продуктов и технологий переработки WorldFood Istanbul 2024. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
За четыре дня выставки компания установила деловые контакты с 50 дистрибьюторами, а также провела две встречи с крупнейшими торговыми сетями Турции – Migros и BIM. Соусы под брендом Tamaki, которые компания производит на собственном заводе в Лыткарине, вошли в созданную благодаря Российскому экспортному центру экспозицию Made in Russia.
«Это выставочное мероприятие «Тамаки» использует как эффективную площадку для поиска партнёров за рубежом, освоения новых рынков и укрепления экспортных позиций. Помимо переговоров с представителями турецкого сетевого ритейла, мы пообщались с потенциальными клиентами из Иордании и Йемена, которые проявили большой интерес к нашему соусу «Сырный Tamaki», – рассказал управляющий партнёр компании Андрей Белянин.
Компания, выпускающая свою продукцию под брендом Tamaki, является одним из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов и широкой линейки соусов. Всего она производит более 40 видов соусов и завоевала уверенные экспортные позиции.

Участником выставки стали ещё несколько подмосковных компаний – «Мираторг», выпускающая продукцию из мяса, кондитерская фабрика «Волшебница», производитель упаковки для молочных продуктов «Молопак» и другие.

Стать участником международного выставки компания может при поддержке Подмосковья. Такие услуги оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Всё о поддержке экспортёров в регионе можно узнать на Инвестпортале Подмосковья.

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#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#екатерина зиновьева
#экспорт
#продукты
#питание
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Экспорт аграрной продукции Подмосковья в Индию вырос более чем в пять раз
11 сентября 2024, 17:32

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём товаров агропромышленного комплекса Московской области, отправленных на экспорт в Индию, за первые шесть месяцев текущего года составил 10,8 тыс. тонн, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Основной продукцией АПК Подмосковья, экспортируемой в Индию, являются необработанные овощи. Товары этой категории в указанный период поставили на индийский рынок в объёме 8,4 тыс. тонн. Кроме того, было экспортировано 2,3 тыс. тонн мукомольно-крупяной продукции и 96 тонн мяса и мясных изделий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Индия является важным партнёром Московской области и по импорту. В частности, за шесть месяцев в Подмосковье привезли 4,9 тыс. тонн индийского чая, 10,8 тыс. тонн плодоовощных консервов и свыше 7 тысяч тонн прочей продукции агропромышленного комплекса.

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#сельское хозяйство
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#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье выросло производство кисломолочной продукции
11 сентября 2024, 16:26

Фото6 пресс-служба Минсельхозпрода МО

За первые семь месяцев текущего года в Московской области произвели 269,7 тыс. тонн кисломолочной продукции, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В Московской области выпускают кефир, простоквашу, йогурты, ряженку, ацидофилин, варенец и другие кисломолочные продукты, эту продукцию выпускают как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства», — отмечается в сообщении.
В министерстве также назвали предприятия, ставшие ведущими производителями кисломолочной продукции в регионе. Это красногорская компания «Эйч Энд Эн», АО «Рузское молоко», коломенская компания «МилкЭкспресс» и компания «Братья Чебурашкины» из Дмитровского округа.

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#экономика
#молочная продукция
#минсельхозпрод мо
#московская область
#подмосковье
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Названа отрасль РФ, где сильнее всего выросла экономическая активность
ВШЭ: Самый большой рост экономической активности показала розничная торговля
11 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/monticelllo

Исследование ВШЭ показало, что в России в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый большой рост экономической активности из всех отраслей показала розничная торговля.
Следом в этом рейтинге идут оптовая торговля и сектор платных услуг.

Как передают «Известия», в строительстве ситуация обратная, что связано, по мнению экспертов, с завершением программы льготной безадресной ипотеки и повышением рыночных ставок.

А доцент кафедры человеческого капитала и управления персоналом Российского государственного социального университета Алиса Храмова напомнила, какие факторы указывают на экономический рост.

«Об экономическом росте можно судить по приросту реального ВВП в целом или по ВВП на душу населения. В стране должно расти производство продукции и услуг и постоянно совершенствоваться их качество. Стабильный экономический рост связан с инвестиционной привлекательностью, созданием новых рабочих мест, ростом доходов населения», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Храмова.

Ранее сообщалось, что Сбер повысил максимальные ставки по вкладам.

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В Ногинске на земле за 1 рубль построят импортозамещающее производство клея
11 сентября 2024, 14:27

Фото: iStock / Olesya Eroshenko

Подмосковный производитель клея, печатных красок и лаков расширит площади. Участок под импортозамещающий проект в городском округе Ногинск инвестор получил по региональной программе «Земля за 1 рубль», рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новом предприятии планируется запустить производство продукции, которая заместит импортные аналоги.
«В расширение производственных мощностей компания инвестирует 270 млн рублей. Приступить к строительству планируется в III квартале будущего года, а через год намечен запуск предприятия. На первом этапе компания рассчитывает выпускать 580 тонн клея. В течение двух лет этот объем рассчитывают увеличить до 2,3 тыс. тонн готовой продукции. За пять лет предприятие планирует выйти на проектную мощность», – уточнила Зиновьева.
Клеи, краски и лаки, которые производятся на предприятии, применяются в разных сферах – в деревообрабатывающей, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также полиграфии.

Запуск производственно-складского комплекса площадью свыше 1,4 тыс. кв. м. позволит значительно увеличить выпуск продукции и частично заменить импорт. Министерство имущественных отношений Московской области предоставило для этого земельный участок площадью 3,8 тыс. кв. м.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#строительство
#московская область
#ногинск
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#земля за 1 рубль
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Для самозанятых жительниц Подмосковья проведут бизнес-форум
11 сентября 2024, 12:43

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Форум «Мой бизнес. 100% Подмосковье. Женский бизнес» планируют повести 20 сентября на территории усадьбы Знаменское-Губайлово в Красногорске, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
«Спикерами на форуме будут исполнительный директор Сбера Наталья Хруленко, тренер по ораторскому мастерству и коммуникациям Димитрий Чумак генеральный директор маркетингового агентства «Ван Лов» Сергей Теймуро, и другие», — говорится в сообщении.
Участникам форума расскажут, как развить свой бизнес и куда в Московской области можно обратиться за консультацией и поддержкой, предоставят возможность найти инвесторов и партнёров и пр.

Участие в форме бесплатное, но потребуется предварительная регистрация: она открыта до девяти часов вечера 18 сентября по ссылке.

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#мсп
#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
#красногорск
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В Химках с начала года заработали 2,5 тыс. новых субъектов малого и среднего бизнеса
11 сентября 2024, 12:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В городском округе Химки с начала года начали работу более 2,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Новую работу нашли свыше 40 тыс. жителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Там отметили, что такие показатели позволяют Химкам занимать лидирующие позиции в регионе по развитию предпринимательства. Программу поддержки малого и среднего бизнеса обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.
«Без сильной экономики сложно рассчитывать на решение масштабных задач. Нам помогает президент, мы сотрудничаем с федеральным правительством в рамках национального проекта, однако собственные ресурсы – это собственные ресурсы», – отметил Воробьёв.
Всего в округе – около 30 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Более 13 тыс. из них – индивидуальных предприниматели, 7,5 тыс. – муниципальные предприятия, более 250 – средние и крупные. В этом году на региональные субсидии заявление подали 46 предпринимателей.

В администрации напомнили, что представители подмосковного бизнеса могут получить услуги на инвестиционном портале Московской области. Там собраны все сервисы для малого и среднего бизнеса.

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#московская область
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Сбер увеличил максимальную ставку по вкладам
РБК: Сбер увеличил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых
11 сентября 2024, 11:15

Фото: istockphoto/blinow61

Максимальные ставки по вкладам повысил Сбер, пишет РБК. Уточняется, что повышение коснулось вкладов «Лучший %», рост которого составил до 20% годовых и «Сбервклада» до 19%.
Как отметили журналисты, максимальный доход от вклада «Лучший %» можно получить только, если положить деньги на ближайшие три года, и доступно это для «новых» денег.

Чтобы получить повышенную ставку на «Сбервкладе» на срок от семи до девяти месяцев, нужно пользоваться подпиской «Сберпрайм», а также получать пенсию или зарплату в Сбербанке, проводить операции по картам.

Минимальные вложения составляют 100 тысяч рублей. В банке добавили, что такие условия являются привлекательными как для новых, так и для существующих клиентов.

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#сбережения
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В семи подмосковных наукоградах заняты более 21 тыс. научных сотрудников
11 сентября 2024, 10:42

Фото: iStock / gorodenkoff

В наукоградах Московской области трудятся более 21 тысячи научных сотрудников. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Всего в регионе – семь наукоградов. Это Дубна, Жуковский, Черноголовка, Королёв, Реутов, Фрязино и Серпухов.
«На территории наукоградов области расположено 136 научно-производственных организаций, где трудоустроены свыше 21 тыс. научных работников. Самое большое число специалистов работает в Королёве – более 6,6 тыс. Среди крупнейших предприятий научно-промышленного комплекса муниципалитета – «РКК Энергия», ЦНИИмаш и АО «Композит», – отметила Зиновьева.
Вторым по числу сотрудников является наукоград Жуковский, где заняты 3,5 тыс. научных сотрудников. Это специалисты таких организаций, как ЦАГИ, Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова и другие.

Третий по этому показателю – наукоград Дубна, где работает 2,7 тыс. специалистов. Там расположены: Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Фёдорова и другие организации.

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#московская область
#мининвест мо
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#работа
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#трудоустройство
#екатерина зиновьева
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