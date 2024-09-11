В Пушкинском округе запустят производство защитных кейсов

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Производство кейсов и боксов из пластмасс и синтетических смол откроют в деревне Алёшино Пушкинского городского округа, застройщиком является компания «Полководец», сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«На выделенной под реализацию проекта территории будет построено производственно-складское здание общей площадью около 1,4 тыс. квадратных метров. Там планируется выпускать не менее ста тысяч единиц готовой продукции в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 55 млн рублей», — говорится в сообщении.Производить собираются, в частности, ударопрочные водонепроницаемые кейсы для перевозки оружия и оборудования, а также различные кейсы и шкафы-контейнеры — всего более 300 типов.
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Лев Каштанов