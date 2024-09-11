Подмосковные производители питания представили продукцию на выставке в Стамбуле

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковная компания из «Тамаки» приняла участие в международной выставке пищевых продуктов и технологий переработки WorldFood Istanbul 2024. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
За четыре дня выставки компания установила деловые контакты с 50 дистрибьюторами, а также провела две встречи с крупнейшими торговыми сетями Турции – Migros и BIM. Соусы под брендом Tamaki, которые компания производит на собственном заводе в Лыткарине, вошли в созданную благодаря Российскому экспортному центру экспозицию Made in Russia.
Компания, выпускающая свою продукцию под брендом Tamaki, является одним из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов и широкой линейки соусов. Всего она производит более 40 видов соусов и завоевала уверенные экспортные позиции.
Участником выставки стали ещё несколько подмосковных компаний – «Мираторг», выпускающая продукцию из мяса, кондитерская фабрика «Волшебница», производитель упаковки для молочных продуктов «Молопак» и другие.
Стать участником международного выставки компания может при поддержке Подмосковья. Такие услуги оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Всё о поддержке экспортёров в регионе можно узнать на Инвестпортале Подмосковья.
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«Это выставочное мероприятие «Тамаки» использует как эффективную площадку для поиска партнёров за рубежом, освоения новых рынков и укрепления экспортных позиций. Помимо переговоров с представителями турецкого сетевого ритейла, мы пообщались с потенциальными клиентами из Иордании и Йемена, которые проявили большой интерес к нашему соусу «Сырный Tamaki», – рассказал управляющий партнёр компании Андрей Белянин.
Компания, выпускающая свою продукцию под брендом Tamaki, является одним из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов и широкой линейки соусов. Всего она производит более 40 видов соусов и завоевала уверенные экспортные позиции.
Участником выставки стали ещё несколько подмосковных компаний – «Мираторг», выпускающая продукцию из мяса, кондитерская фабрика «Волшебница», производитель упаковки для молочных продуктов «Молопак» и другие.
Стать участником международного выставки компания может при поддержке Подмосковья. Такие услуги оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Всё о поддержке экспортёров в регионе можно узнать на Инвестпортале Подмосковья.
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Лора Луганская