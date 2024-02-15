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На земле за 1 рубль в Московской области начали строить 26 предприятий

15 февраля 2024, 18:49
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

26 компаний-участниц подмосковной программы «Земля за 1 рубль» вышли на этап строительства новых производств. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Программа работает в Московской области в рамках поддержки импортозамещения.
«Сегодня в программе «Земля за 1 рубль» участвуют свыше 140 компаний, из которых 26 уже вышли на этап строительства новых производств. Суммарный объём инвестиций превышает 14,5 млрд рублей. Девять этих проектов направлены на импортозамещение в машиностроении и металлургии. Их реализуют в Орехово-Зуевске, Долгопрудном, Протвине, Богородском, Краснознаменске, Домодедове и Балашихе», – пояснила Зиновьева.
Она добавила, что на новых предприятиях создадут 2,4 тыс. рабочих мест.


Программа позволяет инвесторам, реализующие проекты в сфере импортозамещения, получать земельный участок в аренду за 1 рубль в год. По условиям программы, через три года участок может быть выкуплен за 15% от кадастровой стоимости.

Подобрать земельный участок, доступный в рамках программы, можно на инвестиционной карте Московской области.

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#московская область
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Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Свердловскую область
Путин посетил «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
15 февраля 2024, 17:47

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 15 февраля 2024 года отправился с рабочей поездкой в Свердловскую область, сообщает сайт Кремля.
В Нижнем Тагиле глава государства посетил предприятие «Уралвагонзавод». Президенту показали производство бронированной военной техники. Владимир Путин пообщался с рабочими «Уралвагонзавода». Кроме этого, в планах президента было посещение нового цеха, где делают трансмиссии.

После предприятия в Нижнем Тагиле Путин отправится в Верхнюю Пышму, где посетит завод «Уральские локомотивы». Ожидается, что там президент проведёт совещание по прокладке высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В совещании примут участие глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф и производители техники.

Издание URA.RU, ссылаясь на свои источники, ранее писало, что, отработав в Екатеринбурге, глава России может отправиться на машине в Челябинскую область — на «Москвиче».

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#предприятие
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Аналитик Антонов спрогнозировал доллар на уровне до 93 рублей в ближайшие дни
15 февраля 2024, 15:27

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что в ближайшие несколько дней курс доллара будет на уровне 91,50-92,35 рубля.
«Валютный рынок нервничает перед пятничной встречей Банка России. Это может быть связано с опубликованными ранее данными Росстата по инфляции за январь, которые оказались неожиданно сильными. <…> Ориентир по доллару США на ближайшие несколько дней составляет 91,50-92,35 рубля», — пояснил в беседе с RT Антонов.

Ранее главный аналитик банка Михаил Васильев отмечал, что в марте евро будет располагаться в диапазоне 96-100 рублей. Он напоминал о стагнации европейской экономики, из-за чего темпы её роста колеблются около нуля.

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#цб
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Евросоюз не намерен продлевать договор о транзите российского газа через Украину
15 февраля 2024, 14:22

Фото: istockphoto/Trifonenko

Европа не нуждается в продлении срока действия контракта на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Об этом в беседе с украинским министром энергетики Германом Галущенко сообщила еврокомиссар Кадри Симсон.
Она также добавила, что государства Евросоюза стараются максимально заполнить газовые хранилища и ведут работу с целью диверсифицировать поставки.

«Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас имеются альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок газа», — цитирует еврочиновницу официальный сайт Минэнерго Украины.

Переговоры Галущенко и представительницы Еврокомиссии состоялись в рамках министерской встречи Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия не ведёт переговоров о газовом контракте ни с Киевом, ни с Брюсселем.

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#рф
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Треть россиян увеличила свои доходы за 2023 год
ТАСС: У 38% россиян выросли доходы в 2023 году
15 февраля 2024, 13:34

Фото: Фотобанк Московской области

«ПСБ благосостояние» (инвестиционное подразделение группы Промсвязьбанка) провело опрос россиян о состоянии их доходов. Выяснилось, что треть респондентов смогли увеличить свои доходы в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.
Достаток увеличился у 38% опрошенных жителей России. Из них – рост доходов в пределах 10% ощутил каждый пятый, у каждого десятого сумма выросла приблизительно на 30%, а у 3,5% россиян доходы стали вдвое больше, пишет агентство.

47% опрошенных признались, что не имеют долгов по выплатам за недвижимость. 17% выплатили более половины от необходимой суммы за ипотеку. 43% россиян не имеют никаких кредитных обязательств перед банками.

Лидерами по финансовой грамотности среди населения стали Санкт-Петербург (49,1 балла), Республика Чечня (46,2) и Калининградская область (46,1). Москва заняла девятое место в рейтинге.

В опросе приняли участие жители 27 объектов РФ общим числом 3 600 человек. Респонденты отвечали на подготовленные вопросы, а ответам присваивались баллы от 0 до 100 для расчёта «Индекса финансовых достижений». Опрос проводили в 2023 году.

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#россияне
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Япония уступила место третьей экономики мира
В 2023 году Япония уступила место третьей экономики мира Германии
15 февраля 2024, 08:45

Фото: iStock/blew_i

По итогам 2023 года Япония уступила место третьей экономики в мире по размеру номинального ВВП Германии. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно данным японского кабмина, номинальный ВВП страны (без поправки на инфляцию в 2023 году) составил 591,48 трлн иен (4,21 трлн долларов).

При этом номинальный ВВП ФРГ в прошлом году составил около 4,46 трлн долларов.

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#страны
#фрг
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#экономика
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Концерн Daimler Truck cтал последним крупным автопроизводителем, ушедшим из РФ
Когогин: Daimler Truck продал свои 15% акций «КАМАЗа» и покинул Россию
15 февраля 2024, 03:36

Фото: iStock/jetcityimage

Немецкий концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском КАМАЗе, став последним крупным западным автопроизводителем, ушедшим из России. Ою этом рассказал изданию генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин.
«Для нас гораздо важнее то, что прекращение взаимоотношений с европейскими партнерами, изменившее, безусловно, наш продукт, не повлияло на нашу возможность производить коммерческую технику и развивать наш модельный ряд», — подчеркнул глава компании, напомнив, что фактически Daimler не участвует в российской жизни после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

Ранее рынок покинули все ведущие мировые автоконцерны, а в январе 2024 года завод корейской Hyundai в Санкт-Петербурге купила компания «Арт-финанс».

В 2023 году бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге был безвозмездно передан АвтоВАЗу. В ближайшее время предприятие будет переоформлено в собственность государственного института. АвтоВАЗ «не потянул» переданный завод NissanПо данным РБК, В 2023 году бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге был безвозмездно передан АвтоВАЗу. В ближайшее время предприятие будет переоформлено в собственность государственного института.

В конце октября 2023 года автопроизводитель Mercedes-Benz также объявил об уходе из России и решении продать доли в российских «дочках» локальному инвестору. Новым владельцем российских подразделений может стать компания «АВТОDОМ». Как будет развиваться завод, что изменится в производстве, в беседе с «Радио 1» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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#компании
#автопроизводители
#германия
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Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями «Яндекс банка»
14 февраля 2024, 19:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями «Яндекс банка». Соответствующий документ доступен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что распоряжение главы российского государства дает право на совершение сделок, которые влекут за собой «установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и распоряжения акциями «Яндекс банка»». В пресс-службе «Яндекса» подчеркнули, что данная процедура является необходимой.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение, по которому российской компании «Лучшее решение» разрешается приобрести 100% акций предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская»», принадлежащих Fabcell Limited.

В декабре прошлого года благодаря разрешению Путина Росбанк смог приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний.

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Воробьёв: Центр содействия строительству сопровождает в Подмосковье более 2850 проектов
14 февраля 2024, 18:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Активно развиваться такому крупному промышленному центру, как Московская область, помогают цифровизация и умные решения. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на пленарной сессии Дня промышленности в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия».
В 2017 году в регионе был внедрён проектный офис – Центр содействия строительству. В нём каждый проект берется на сопровождение с предоставлением персонального менеджера. Сейчас в центре в работе – почти 2850 проектов.
«Кроме земли, которая у тебя есть, нужно пройти много процедур, минимум 15, максимум 60. У нас в Московской области создан единый вход в электронные документации. Мы сами сопровождаем документы до выхода на реализацию проекта. До создания такого инструмента это занимало 36 месяцев, сейчас – девять. В этом году мы хотим сократить его до шести месяцев, давать полностью разрешение на Генплан и ПЗЗ», – сказал Воробьёв.
Также в регионе пользуется популярностью продлённая на 2024 год программа «Земля за 1 рубль». Это позволило создать в Подмосковье 12,5 тысяч рабочих мест.

В Подмосковье сегодня работает 1,3 тыс. крупных и средних промпредприятий, а также более 440 тыс. МСП.

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#экономика
#андрей воробьёв
#губернатор
#промышленность
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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Воробьёв объявил о создании в Подмосковье пяти индустриальных парков нового формата
14 февраля 2024, 18:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье приступили к созданию пяти индустриальных парков нового формата. Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв на пленарной сессии Дня промышленности в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия». Сессию открыл зампред правительства – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Мы решили совместить День промышленности с итоговой коллегией Минпромторга и провести это мероприятие менее формально – не в режиме отчёта, а в формате обсуждения, открытого диалога о важном для нашей страны вопросе. У нас в каждом из 89 регионов есть свои производства. Есть и компании-лидеры с потенциалом вырасти в национальных чемпионов. Заводы, фабрики, комбинаты, цеха, лаборатории – неотъемлемая часть экономики России, в которой работают около 10 млн граждан», – отметил Мантуров.
О результатах последних лет и планах в промышленности Подмосковья рассказал Андрей Воробьёв.
«В Московской области 69 индустриальных парков, они заполнены более чем на 87%. Поэтому сейчас мы приступили к созданию пяти новых парков и, изучив лучшие практики, внедрили важное изменение: теперь мы предусматриваем на территории парка мест для проживания и обучения специалистов», – пояснил глава региона.
Новый формат индустриальных парков разработан по принципу «всё включено». Он предусматривает готовую инфраструктуру, производственные помещения, общежития, кафе, зоны отдыха, эффективную управляющую компанию, наличие колледжа для подготовки кадров.

Губернатор отметил важность подготовки кадров для промышленности на уровне колледжей, чтобы вместе с коллегами из других регионов разработать модель обучения в связке с промышленными предприятиями. Это позволит сделать программу максимально эффективной, привлекать молодых специалистов на местные производства.

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#московская область
#подмосковье
#экономика
#андрей воробьёв
#губернатор
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