На земле за 1 рубль в Московской области начали строить 26 предприятий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
26 компаний-участниц подмосковной программы «Земля за 1 рубль» вышли на этап строительства новых производств. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Программа работает в Московской области в рамках поддержки импортозамещения.
«Сегодня в программе «Земля за 1 рубль» участвуют свыше 140 компаний, из которых 26 уже вышли на этап строительства новых производств. Суммарный объём инвестиций превышает 14,5 млрд рублей. Девять этих проектов направлены на импортозамещение в машиностроении и металлургии. Их реализуют в Орехово-Зуевске, Долгопрудном, Протвине, Богородском, Краснознаменске, Домодедове и Балашихе», – пояснила Зиновьева.Она добавила, что на новых предприятиях создадут 2,4 тыс. рабочих мест.
Подобрать земельный участок, доступный в рамках программы, можно на инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская