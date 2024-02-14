Воробьёв: Центр содействия строительству сопровождает в Подмосковье более 2850 проектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Активно развиваться такому крупному промышленному центру, как Московская область, помогают цифровизация и умные решения. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на пленарной сессии Дня промышленности в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке «Россия».
В 2017 году в регионе был внедрён проектный офис – Центр содействия строительству. В нём каждый проект берется на сопровождение с предоставлением персонального менеджера. Сейчас в центре в работе – почти 2850 проектов.
Также в регионе пользуется популярностью продлённая на 2024 год программа «Земля за 1 рубль». Это позволило создать в Подмосковье 12,5 тысяч рабочих мест.
В Подмосковье сегодня работает 1,3 тыс. крупных и средних промпредприятий, а также более 440 тыс. МСП.
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«Кроме земли, которая у тебя есть, нужно пройти много процедур, минимум 15, максимум 60. У нас в Московской области создан единый вход в электронные документации. Мы сами сопровождаем документы до выхода на реализацию проекта. До создания такого инструмента это занимало 36 месяцев, сейчас – девять. В этом году мы хотим сократить его до шести месяцев, давать полностью разрешение на Генплан и ПЗЗ», – сказал Воробьёв.
В Подмосковье сегодня работает 1,3 тыс. крупных и средних промпредприятий, а также более 440 тыс. МСП.
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Лора Луганская