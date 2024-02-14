В Подмосковье запустили производство деталей для самолётных двигателей

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Новый комплекс по производству комплектующих для деталей самолёта запустили в Воскресенском экспериментально-технологическом центре по специальным материалам Курчатовского института, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«На новом производстве будут выпускать заготовки дисков газотурбинных двигателей из гранул жаропрочных никелевых сплавов», — уточняется в сообщении.Инвестиции в проект составили 496 млн рублей. На производстве будет создано 45 рабочих мест. Предприятие имеет большое значение для развития импортозамещения. Отечественные комплектующие смогут использовать авиадвигателестроительные компании. Кроме того, продукция будет востребована газотурбинных установок различного назначения.
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