Подмосковный бизнес за год получил более 600 млн рублей льготных займов

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Московский областной фонд микрофинансирования за 11 месяцев уходящего года выдал предпринимателям региона порядка 600 млн рублей в виде льготных займов.
Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, ознакомиться с программами Московского областного фонда микрофинансирования можно на сайте.
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«По итогам 11 месяцев подмосковный бизнес получил 345 льготных займов фонда. Получателями стали 325 предпринимателей, а общая сумма выданных займов составила 640 млн рублей. Самой востребованной стала программа «Социальный бизнес». В рамках этой программы предпринимателям выдано 90 займов суммарно на 129 млн рублей», – отметила Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, ознакомиться с программами Московского областного фонда микрофинансирования можно на сайте.
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Лора Луганская