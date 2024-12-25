Подмосковный бизнес за год получил более 600 млн рублей льготных займов

В 2024 году порядка 10 млн клиентов российских банков переводили средства на карты, которые были оформлены на подставных лиц, продавались мошенникам или теневому бизнесу. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, передает РБК.