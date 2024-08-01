На земле за 1 рубль в Сергиевом Посаде будут производить пельмени и шашлык

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В Сергиево-Посадском городском округе появится современное производство замороженных полуфабрикатов. Под этот проект компания «СНГ-Дистрибуция» получила земельный участок по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестиции в строительство производственно-складского комплекса составят 50 млн рублей. Предприятие запустят в индустриальном парке «М-8 Север». Приступить к строительству инвестор планирует во второй половине будущего года, а завершить его и ввести комплекс в эксплуатацию – во втором квартале 2027-го. Сразу после запуска предприятие сможет производить в месяц около 40-45 тонн готовой продукции, а после выхода на проектную мощность – до 70 тонн», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Запуск предприятия позволит создать на первом этапе порядка 30 рабочих мест. На нём компания будет производить пельмени быстрого приготовления, шашлык, фруктовые салаты и замороженные фрукты. Всю продукцию компания будет выпускать под торговым знаком «Правильные Продукты».
«На земельном участке в индустриальном парке «М-8 Север» компания планирует построить производственное здание площадью более 1100 кв. м., а также склад с морозильными камерами для хранения сырья и готовой продукции. Его площадь составит 450 кв. м.», – добавила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.Предприятие будет сочетать в себе инновационные методики и компетенции в двух областях – изготовление замороженных полуфабрикатов и создание инновационной упаковки. Так, например, для сохранения оптимальной температуры, будет использоваться двухсоставная «умная упаковка» с ламинированием, позволяющая комплектовать каждую порцию специальной одноразовой вилкой из кукурузного крахмала.
Подобрать земельный участок по инвестпроект и подать заявку на его получение можно на Инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская