Подмосковным предприятиям рассказали, продажу каких товаров могут блокировать

В первом полугодии 2024 года экспорт турецких товаров в Россию упал на 28,3%, составив $4,16 млрд. Основной причиной сокращения стали санкции ЕС и США, которые затруднили реэкспорт европейских товаров через Турцию. В результате, несмотря на значительное снижение, товарооборот остается в два раза выше уровня 2021 года.