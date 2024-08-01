Подмосковным предприятиям рассказали, продажу каких товаров могут блокировать

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области работает механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке, если они находятся в незаконном обороте или у них истёк срок годности. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Как напомнили в ведомстве, нововведение распространяется на четыре товарные группы. Это пиво, табачная и молочная продукция, а также упакованная вода. А 1 ноября блокировка продаж на кассах станет обязательной для антисептиков, БАДов, обуви, фотоаппаратов, шин, одежды и духов.
Продажа маркированных товаров запрещена, если в системе нет информации о маркировке, товар выведен из оборота, запрещён к реализации по решению контрольных органов или у него истёк срок годности. Другие поводы для запрета – когда цена ниже или выше максимальной, либо код маркировки не соответствует характеристикам.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что для подготовки к режиму проверок на кассах нужно получить ключ доступа в системе маркировки, обновить кассовое программное обеспечение, обучить кассиров, настроить бизнес-процессы и проводить выборочные проверки через мобильное приложение.
Несоблюдение правил маркировки товаров повлечёт наказание. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. рублей, а юрлица – до 300 тыс.
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«Проверка товаров происходит онлайн через кассовое программное обеспечение. Оно обращается к системе маркировки «Честный знак» по индивидуальному коду. Если товар запрещён к продаже, продавец получит уведомление об этом. Если связи с информационной системой маркировки нет, используется режим «офлайн» на основе локальной базы данных продавца», – пояснили в министерстве.
Продажа маркированных товаров запрещена, если в системе нет информации о маркировке, товар выведен из оборота, запрещён к реализации по решению контрольных органов или у него истёк срок годности. Другие поводы для запрета – когда цена ниже или выше максимальной, либо код маркировки не соответствует характеристикам.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что для подготовки к режиму проверок на кассах нужно получить ключ доступа в системе маркировки, обновить кассовое программное обеспечение, обучить кассиров, настроить бизнес-процессы и проводить выборочные проверки через мобильное приложение.
Несоблюдение правил маркировки товаров повлечёт наказание. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. рублей, а юрлица – до 300 тыс.
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Лора Луганская