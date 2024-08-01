В Подмосковье до конца августа проведут более 200 тематических ярмарок

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 200 тематических фермерских ярмарок планируется провести в разных городских округа Московской области в течение августа, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Посетителей ярмарок ожидает большой ассортимент товаров — от мясных деликатесов и молочной продукции до сладостей и различных ремесленных изделий», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что главный акцент при организации ярмарок делается на продукцию, произведённую в Московской области. На ярмарках покупатели смогут непосредственно пообщаться с производителями и узнать максимально полную информацию о том или ином товаре.
Полная информация о датах, местах и времени проведения августовских ярмарок размещена на сайте областного Минсельхозпрода в разделе «Документы».
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