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Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки экспортерами в ноябре до 100%

25 декабря 2023, 05:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами впервые с марта может приблизиться к 100%. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в октябре такой показатель был на уровне 91%, а в марте — 98%.

По словам Набиуллиной, указ президента РФ Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами сыграл определённую роль, однако следует учитывать и ряд других факторов — например, конвертацию валюты для выплаты дивидендов и повышение цен на нефть.

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#рф
#россия
#банк россии
#эльвира набиуллина
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FT: международная торговая система не даёт развиваться беднейшим странам
24 декабря 2023, 17:18

Фото: istockphoto/metamorworks

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что многие правила ВТО запрещают меры, которую могли бы использовать развивающиеся страны.
Financial Times пишет, что, по словам Гринспен, у развитых стран больше возможностей для субсидирования в областях, благоприятных для окружающей среды.

Гринспен утверждает, что международная торговая система не позволяет беднейшим странам развиваться из-за того, что они отстают в применении цифровых технологий. Также на это влияет возвращение к практике введения протекционистских мер развитыми экономиками мира.

Генсек UNCTAD считает жесткими новые запреты ЕС. Она задаётся вопросами, как в таких условиях бедным странам двигаться вперед, пишет ТАСС.

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#экономика
#мир
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Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний
24 декабря 2023, 14:14

Фото: iStock/ipopba

Президент РФ Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний. Документ доступен на официальном сайте правовой информации.
В прошлом году финансовая группа Societe Generale прекратила свою работу в РФ. Примечательно, что Росбанк принадлежал к данной группе.

Отмечается, что благодаря разрешению российского лидера Росбанк сможет выкупить у Societe Generale акции следующих энергетических компаний: «Русгидро», «Интер РАО», «Газпром нефти», «Лукойла», «Татнефти» и других.

Сообщается, что соответствующие меры были приняты в ответ на недружественные действия некоторых стран.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.

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#газпром
#меры
#акции
#рф
#банк
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Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной
Набиуллина: ЦБ стоило начать повышать ключевую ставку весной 2023 года
24 декабря 2023, 12:29

Фото: сайт Кремля

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банку России в 2023 году стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начать поднимать ключевую ставку еще весной. Об этом пишет РБК.
Набиуллина отметила, что денежно-кредитная политика банка в тот период была исключительно мягкой при высоких темпах роста цен. Глава ЦБ подчеркнула, что Банк России начнет процесс снижения ставки, когда замедление инфляции будет подтверждать широкий круг показателей: базовая инфляция и темп роста цен.

Ранее сообщалось, что в начале декабря Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16% годовых. Показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля прошлого года.

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#банк
#политика
#инфляция
#центробанк
#банк россии
#цб
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Российским компаниям не хватает почти 5 млн сотрудников
24 декабря 2023, 08:30

Фото: istockphoto/maroke

В РАН сообщают, что дефицит кадров в РФ в 2023 году составил 4,8 млн человек.
Дефицит рабочей силы в стране резко вырос в 2022–2023 годах, а по итогам нынешнего года в России не хватает примерно 4,8 млн работников. Об этом сказано в исследовании научного сотрудника «Института экономики РАН» Николая Ахапкина. Исследование опубликовано в вестнике института, пишут «Известия».

Ахапкин, ссылаясь на данные Росстата отметил, что в середине 2023 года численность работников, которых необходимо принять на вакантные места, равняется 6,8% от списочной численности (в прошлом году показатель составлял 5,8%).

«Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 млн человек», —отметил ученый.
Операционный директор сервиса «Подработка» Александр Ветерков сообщает, что около 91% российских компаний страдают от кадрового голода. Более всего они испытывают потребность в продавцах, операторах, водителях, токарях, а также сварщиках.

Нехватка персонала ощущается и в обрабатывающем производстве, строительстве и транспортной сфере. Компаниям приходится нанимать временных сотрудников, и повышать расходы на фонд оплаты труда.

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#работа
#сотрудники
#безработица
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Товарооборот России и Индии достиг рекордных показателей
Товарооборот РФ и Индии за десять месяцев достиг 54,7 млрд долларов
23 декабря 2023, 12:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Товарооборот России и Индии за десять месяцев этого года вырос вдвое, достигнув рекордных показателей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свои расчёты по данным индийской таможни.
С января по октябрь 2023 года Индия в два раза увеличила импорт российских товаров, достигнув отметки в 51,4 миллиарда. Поставки собственной продукции в Россию возросли в 1,4 раза до 3,3 миллиардов.

В общей сложности товарооборот стран достиг отметки в 54,7 миллиардов долларов, что является максимальным показателей за всю историю торговых отношений между Россией и Индией. Также данная цифра в два раза превышает ту, что наблюдалась в этот же период год назад.

Активный рост торговли позволяет России сохранить четвёртое место среди крупнейших торговых партнёров Индии, а также быть вторым важнейшим поставщиком.

Первые три места занимают США (99,9 миллиардов долларов), Китай (95,8 миллиардов долларов) и ОАЭ (64 миллиарда долларов).

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#индия
#россия
#торговля
#рост
#импорт
#экспорт
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Центральноафриканская республика готова обсуждать с Россией добычу алмазов
23 декабря 2023, 03:12

Фото: iStock/Viacheslav_Chernobrovin

Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) готовы обсуждать с российской стороной добычу алмазов в этой африканской стране. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон.
«Если Российская Федерация намерена укреплять свое <...> экономическое сотрудничество путем добычи ресурсов - пусть приезжают в ЦАР. У нас есть горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать. Пусть они проведут обсуждения с соответствующими отраслевыми министерствами», — отметила министр.

Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что стране удалось сохранить независимость и она выбрала полномасштабное военно-техническое сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что наша страна никогда не уходила из Центральноафриканской республики, Россия всегда присутствовала в регионе в политическом, дипломатическом, торгово-экономическом, гуманитарном плане.

Центральноафриканская Республика выразила заинтересованность в размещении на своей территории российской военной базы. Так, посол страны в Москве Леон Додону-Пунагазы заявил, что ЦАР всецело поддерживает инициативу шести стран Африки (Египта, ЮАР, Сенегала, Замбии, Конго и Уганды) по урегулированию российско-украинского конфликта.

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#экономика
#россия
#африка
#сотрудничество
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Запрет импорта российской рыбопродукции ударит по потребителям США
Эксперт Зверев рассказал о последствиях запрета на импорт рыбопродукции из России
23 декабря 2023, 02:07

Фото: iStock/AlexRaths

Введение Министерством финансов США запрета на импорт переработанной в третьих странах российской рыбной продукции из лосося, трески, минтая и краба, отразится в первую очередь на потребителях в самих Соединённых Штатах. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия», — констатировал эксперт. По словам Зверева, из-за запрета на импорт в США уже подорожал краб, а скоро подобная же участь ждет и треску.

Напомним, что 22 декабря США запретили импортировать лосось, треску, краба и минтая из России. Об этом сообщили в Минфине страны. Под запрет попала рыба, произведённая или выращенная полностью или частично на территории России или в водах, входящих в её юрисдикцию. Также в документе указываются суда по флагом России, на которых эта рыба была поймана и транспортирована.

Запрет импортировать морепродукты из России в США действовал и ранее. Однако до этого в документе не было указано о переработке продукции в третьих странах. Американские власти собираются ввести такие же меры в отношении алкоголя и бриллиантов.

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#рыба
#запрет
#импорт
#сша
#россия
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Подмосковным муниципалитетам передали 150 га земли для многодетных семей
23 декабря 2023, 00:32

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Власти Московской области передала в муниципальную собственность трёх городских округов более 148 га земли. Это позволит обеспечить участками около 820 многодетных семей, сообщили в пресс-службе Минимущества Подмосковья.
«Областная земля передаётся в муниципальную собственность округам, которые в ней нуждаются из-за ограниченности земельного фонда. В этом году в собственность Лобни, Краснознаменска и Наро-Фоминска мы передали более 148 га. В результате землю получат ещё порядка 820 многодетных семей», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Как сообщали в министерстве в ноябре, с начала года бесплатной землёй обеспечили 2,2 тыс многодетных семей в 50 городских округах Подмосковья.
А за 12 лет с момента вступления в силу областного закона о предоставлении земельных участков многодетным было выдано без малого 35,5 тыс участков.

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#наталья адигамова
#минимущества
#земля
#многодетная семья
#дети
#имущество
#московская область
#подмосковье
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В ОЭЗ «Кашира» начали строить производство упаковки за 19 млрд рублей
23 декабря 2023, 00:29

Фото: Istockphoto / semakokal

На территории особой экономической зоны «Кашира» развернут производство гофрированного картона и упаковочной продукции. Строительство первой очереди комплекса начала компания «Л-ПАК», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестпроект реализуют в две очереди в течение трёх лет. Сначала будет построен завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции, затем – предприятие по переработке макулатуры. Завершить строительство производственно-складского комплекса площадью 62 тыс кв. м планируется в IV квартале 2024 года», – пояснили в министерстве.
Объём инвестиций в проект оценивается в 19 млрд рублей. На новом предприятии будут производить четырёхклапанные коробки, изделия сложной высечки и крупногабаритную тару.

На первом этапе на предприятии создадут 480 рабочих мест, а в дальнейшем штат будет увеличат до 1,3 тыс сотрудников.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#строительство
#производство
#кашира
#оэз
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