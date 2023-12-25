Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки экспортерами в ноябре до 100%

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами впервые с марта может приблизиться к 100%. Об этом пишет РБК.
По словам Набиуллиной, указ президента РФ Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами сыграл определённую роль, однако следует учитывать и ряд других факторов — например, конвертацию валюты для выплаты дивидендов и повышение цен на нефть.
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Диана Аванесян