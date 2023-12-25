Стало известно о новом требовании к россиянам при выдаче кредита

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По словам председателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, российские граждане теперь будут запрашивать свой индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) при получении кредита. Это позволит банкам проверять наличие у клиента самозапрета, сообщают «Известия».
Аксаков представил новое требование к россиянам при оформлении кредита, отметив, что закон о самозапрете на получение займов вступит в силу с 2025 года.
Граждане смогут получить средства лишь после предоставления своего ИНН. Реализация этого новшества потребует значительной технологической перестройки систем, включая установление связей между банками и кредитными историями.
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Граждане смогут получить средства лишь после предоставления своего ИНН. Реализация этого новшества потребует значительной технологической перестройки систем, включая установление связей между банками и кредитными историями.
«Этому требуется время, но законопроект уже готов к поддержке, и мы планируем принять его в начале 2024 года», — пояснил депутат.Ранее Центробанк отметил увеличение жалоб россиян на кредиторов, указав на увеличение числа обращений граждан по поводу принудительного предложения дополнительных услуг при получении кредита в России.
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Артем Кузьмин