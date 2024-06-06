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Набиуллина назвала главные финансовые задачи Центробанка

Набиуллина назвала главные финансовые задачи на ближайшие шесть лет
06 июня 2024, 10:46
Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы являются главными финансовыми задачами Центробанка на ближайшие шесть лет. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе сессии ПМЭФ.


Она подчеркнула, что самой главной задачей, стоящей перед Центробанком, является ценовая стабильность. Следом уже идёт развитие рынка капитала, без которого остаётся лишь одна альтернатива – увеличение роли государства и государственных субсидий. А государство, несмотря на наличие собственного функционала, менее чутко к отбору эффективных проектов, уточнила Набиуллина.

Кроме того, необходимо работать над обеспечением открытости российской экономики. Несмотря на санкционные ограничения, Россия должна быть интегрирована в мировую экономику с теми государствами, которые готовы к этому. Это означает работающую независимую систему расчётов и платежей, сопряжённость депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений и страховых полисов, пояснила глава ЦБ РФ.

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#центробанк
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#россия
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Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей
06 июня 2024, 10:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В общей сложности на Петербургском международном экономическом форуме Московская область планирует подписать порядка 40 соглашений.

«Петербургский международный экономический форум — одно из главных экономических событий для страны в целом, и для любого региона, в частности. Ежегодно на нем подписываются соглашения на десятки миллиардов рублей, а это - инвестиции в экономику, налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места. Подпишем порядка 40 соглашений еще на более чем 150 млрд. Это даст Подмосковью свыше 10 тысяч новых рабочих мест. У нас запланирован ряд соглашений с партнёрами из Китая, Белоруссии, а также с Новгородской и Вологодской областями, с которыми мы планируем развивать торгово-экономические, научно-технические, социальные, культурные связи», — поделился губернатор.

7 июня на форуме станут известны результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов РФ, в котором прошлые годы Подмосковье входило в тройку лидеров. Также в рамках ПМЭФ состоится пленарное заседание с участием Президента РФ Владимира Путина.

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США планируют ввести полный запрет на торговлю с Россией
06 июня 2024, 10:54

Фото: istockphoto/Tryaging

Эффективность антироссийских санкций всё слабее, поэтому американцы готовы пойти на крайние меры. В Вашингтоне озвучили радикальный план: ввести полное эмбарго на торговлю с Россией.
Как сообщил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх, в Белом доме признали возможность введения полного запрета на российский экспорт, передаёт РИА Новости. Дюжина пакетов антироссийских санкций не мешает США и Европе скупать в России в обход всех ограничений всё необходимое, включая нефть, металлы, газ и ядерное топливо.

По словам Сингха, Западу необходимо активизировать усилия по препятствованию обходу санкций. А американские компании должны следить, чтобы их продукция «не оказывала пусть даже невольного содействия Кремлю». Может дойти и до полного запрета экспорта из России.

Москва готова к такому сценарию. Идут активные поиски новых рынков. Эксперты отмечают: эмбарго мало что изменит, так как США лишь на восьмом месте среди покупателей Объём экспорта в Америку составляет 1,7%. Ключевые торговые партнёры теперь находятся в Азии.

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Товарооборот между Россией и Европой за 10 лет санкций сократился в четыре раза
06 июня 2024, 10:36

Фото: istockphoto/nespix

Товарооборот между Россией и странами Евросоюза за десять лет санкционного режима сократился в четыре раза. В первом квартале нынешнего года этот показатель составил 17,8 миллиарда евро по сравнению с 71,9 миллиарда евро за аналогичный период в 2014 году.
Такие выводы следуют из расчётов аналитиков РИА Новости, произведённых на основании данных европейской статистической службы. Наиболее заметно уменьшился товарооборот с небольшими государствами объединения. В лидерах Мальта (показатель снизился в 74 раза по сравнению с первым кварталом 2014 года) и Люксембург (в 45 раз). Двузначное сокращение товарооборота показали ближайшие соседи России Финляндия (в 11 раз) и Швеция (в 10 раз).

При этом есть несколько стран, которые можно назвать «островками стабильности» среди общеевропейского сокращения товарных отношений. Например, объёмы взаимной торговли с Венгрией за 10 лет снизились всего на 17,8%. На 23% они сократились с Кипром. Со Словенией, Ирландией и Латвией товарооборот сократился в 1,4 раза.

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В Запорожской области приступили к национализации имущества украинских олигархов
06 июня 2024, 09:00

Фото: istockphoto/Vika-Viktoria

В Запорожской области запущена процедура национализации активов украинских олигархов. Об этом рассказал исполняющий обязанности вице-премьера и министра экономического развития региона Юрий Гуськов.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он пояснил, что те объекты, которые при Украине находились в публичной собственности, проходят национализацию по ускоренной процедуре. На территории региона уже подписаны нормативно-правовые документы и увязаны с федеральным законодательством. По словам Гуськова, уже к концу нынешнего года в казну перейдут определённые активы, с которыми можно будет работать.

В частности, по словам и. о. министра, среди этих активов нефтехимическая компания «Азмол» и фирма «Бердянские жатки» в Бердянске, принадлежащие ранее украинскому олигарху и депутаты Рады Александру Пономарёву. В настоящее время эти компании переданы во временное управление Корпорации развития региона.

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#пмэф
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Экономист Лобода объяснил невозможность появления единой валюты стран БРИКС
05 июня 2024, 19:42

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода заявил, что в настоящее время невозможно создать единую валюты стран БРИКС, так как нет базовой валюты, на основе которой будет новая.
«Сегодня главным препятствием для создания единой валюты БРИКС является то, что странами — членами союза пока не решён вопрос, на базе какой валюты её создавать. Китайский юань — единственная мировая резервная валюта среди валют стран — участниц БРИКС. Но проще всем странам объединения было бы перейти на внешнеэкономические расчёты между собой в юанях», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

Он предположил, что участниц БРИКС могло бы устроить создание новой валюты по образцу общеевропейской валюты.

Ранее сообщалось, что вопрос о присоединении Турции к БРИКС обсудят в рамках министерской встречи в Нижнем Новгороде.

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#политика
#брикс
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В Подмосковье появится уникальный рыбоперерабатывающий комплекс за 1 млрд рублей
05 июня 2024, 18:51

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Дмитровском городском округе создадут современный рыбоперерабатывающий комплекс. Соответствующее соглашение на стенде Московской области Петербургского международного экономического форума заключили Мининвест региона и компания «Фуд Тим».
«Суммарный объём инвестиций в проект – 1 млрд рублей. Компания уже приступила к строительству. На первом этапе на предприятии планируют производить 600-800 тонн продукции в месяц. В дальнейшем объём может быть увеличен. Компания планирует выпускать не только традиционные полуфабрикаты из рыбы, но и коллагеновые продукты для косметической и фармацевтической отраслей, диетическое питание, продукты для детей и школьников», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, завершить строительство и ввести в эксплуатацию производственно-складской комплекс площадью 10 тыс. кв. м. компания планирует до конца будущего года. Там создадут около 800 рабочих мест.
Запуск нового предприятия в Подмосковье позволит компании увеличить долю продукции собственного производства на рынке минимум в 4,5 раза. Также появится возможность нарастить экспортные поставки продукции на рынки Белорусии, Армении и Казахстана.
«Сейчас идёт подготовка к поставке первого контейнера в Китай, на очереди – Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Динамично развиваем работу с ОАЭ. Планируем в ближайшее время наладить сотрудничество с Оманом, Саудовской Аравией, Катаром и Ираном», – отметила учредитель компании «Фуд Тим» Олеся Попова.
Группа компании «Фуд Тим» перерабатывает рыбу и морепродукты более 16 лет. На новом предприятии планируют производить продукты, аналогов которым пока нет на рынке. Помимо фрикаделек, котлет и биточков из рыбы, технологи компании разработали линейку продуктов для здорового и диетического питания, рецепт детского питания из дикой рыбы, а также рецепты рыбных блюд для школьных столовых.

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В Московской области запустят производство промышленных роботов
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#пмэф
#санкт-петербург
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В ОЭЗ «Дубна» расширят производство импортозамещающей косметики для волос
05 июня 2024, 18:34

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье построят третью и четвёртую очереди современного производства профессиональных косметических средств для волос. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали Мининвест региона и компания ООО «Полекс Бьюти». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Компания построит и введёт в эксплуатацию на территории ОЭЗ «Дубна» ещё две очереди комплекса, где запустит производство современных косметических средств под брендом TEFIA. Объём инвестиций составит 1,4 млрд рублей. На предприятии площадью более 8 тыс. кв. м. создадут свыше 200 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, завершить строительство и ввести третью очередь планируется в III квартале будущего года, четвёртую построят до конца 2026-го.

Компания «Полекс Бьюти» – резидент ОЭЗ «Дубна» с начала 2017 года. Мощности предприятия позволяют производить около 500 тонн косметической продукции. До конца 2026 года компания планирует удвоить объём выпускаемой продукции.
«После ухода из России некоторых зарубежных косметических брендов спрос на продукцию TEFIA заметно вырос. Задача компании – увеличить ассортимент косметических средств и обеспечить бесперебойное снабжение рынка. После завершения строительства четвёртой очереди производственного комплекса сможем до 2027 года завоевать около 10% рынка косметических средств в своём сегменте», – сказал первый заместитель гендиректора – директор завода ООО «Полекс Бьюти» Сергей Большаков.
Товары компании поставляют в салоны красоты и продают в специализированных магазинах профессиональной косметики для парикмахеров и стилистов.

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#импортозамещение
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В индустриальном парке «Есипово» появится цифровой промышленный коворкинг
05 июня 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске построят пятую очередь производственно-складского комплекса в формате «Лайт индастриал». Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме заключили правительство Московской области и холдинг «Строительный Альянс», сообщили в пресс-службе ведомства.
От региона соглашение подписала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора – партнёр холдинга «Строительный Альянс» Артём Петрухин.
«Объём инвестиций в строительство и запуск пятой очереди комплекса – 2,5 млрд рублей. Это будет промышленный коворкинг, резиденты которого смогут получить готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой – электричеством, водой и интернетом. Приобретая такой бокс, инвестору остаётся лишь привезти оборудование и запустить производство. Сроки запуска промышленного предприятия в таком боксе сокращаются с двух – трёх лет до шести месяцев», – отметила Зиновьева.
После ввода в эксплуатацию новой производственной площадки будет создано около 500 рабочих мест.

Холдинг уже ввёл в эксплуатацию три очереди цифрового промышленного коворкинга и в начале года приступил к строительству четвёртой. Весь комплекс будет введен в эксплуатацию в течение шести лет.

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#санкт-петербург
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В Московской области запустят производство промышленных роботов
05 июня 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье в конце года планируют запустить производство промышленных роботов. Соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума Московская область и компания CRP AUTOMATION RUSSIA, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Проект реализует компания СМТ – официальный представитель и дистрибьютер продукции ведущего китайского производителя промышленных роботов CRP. Сейчас единственное производство компании находится в китайском городе Чэнду. Второе появится в Подмосковье.
«Рассчитываем запустить производство на готовых площадях уже в конце года. Постепенно предприятие будет наращивать объёмы и расширять модельный ряд роботов, а в перспективе рассчитываем максимально локализовать эту продукцию в Подмосковье. Всего запланировано три этапа реализации. Инвестиции на первом составят до 300 млн рублей, на втором – ещё порядка 300 млн рублей. На первых двух этапах намерены создать около 60 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сейчас компании помогают подобрать площадку для локализации. Предполагается, что это будут готовые здания в индустриальном парке «Есипово» или в Одинцове.
«На первом этапе планируем выпускать шесть моделей роботов для различных производственных процессов. На втором расширим модельный ряд до 20 моделей, а на третьем – локализуем компонентную базу и систему управления. Планируемый объём выпуска продукции на нашем производстве – до 1 тыс. роботов в год», – рассказал гендиректор CRP AUTOMATION RUSSIA (ООО «СМТ») Григорий Обуздин
Как отметили в министерстве, в модельном ряду компании представлены роботы для сварки, паллетирования, манипуляторы, робот SCARA и коллаборативные роботы. Средняя цена одного робота – 2 млн рублей.

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Роботы встречают посетителей стенда Московской области на ПМЭФ 2024
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