Набиуллина назвала главные финансовые задачи Центробанка

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Развитие рынка капитала, обеспечение открытости экономики и удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы являются главными финансовыми задачами Центробанка на ближайшие шесть лет. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе сессии ПМЭФ.
Она подчеркнула, что самой главной задачей, стоящей перед Центробанком, является ценовая стабильность. Следом уже идёт развитие рынка капитала, без которого остаётся лишь одна альтернатива – увеличение роли государства и государственных субсидий. А государство, несмотря на наличие собственного функционала, менее чутко к отбору эффективных проектов, уточнила Набиуллина.
Кроме того, необходимо работать над обеспечением открытости российской экономики. Несмотря на санкционные ограничения, Россия должна быть интегрирована в мировую экономику с теми государствами, которые готовы к этому. Это означает работающую независимую систему расчётов и платежей, сопряжённость депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений и страховых полисов, пояснила глава ЦБ РФ.
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Анастасия Чинкова