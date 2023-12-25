Набиуллина назвала главные проблемы России из-за международных санкций

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Ко многим санкциям, введенных против России в 2022 году, Центробанк был готов, но очень болезненной темой стала заморозка активов инвесторов — миллионов людей, не попавших под санкции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
По словам Набиуллиной, заморозка активов вызвала серьёзные трудности, так как были нарушены базовые принципы защищённости резервов. Проблемой стало также отключение от SWIFT, но угроза этого существовала уже давно, поэтому ЦБ начал выстраивать национальную платёжную систему. Были диверсифицированы резервы и увеличена в них доля юаня и золота. Глава ЦБ не исключила последующего усиления санкционного давления.
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