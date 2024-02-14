Набиуллина назвала главную задачу года в сфере кибербезопасности

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В этом году одной из главных задач на повестке дня является борьба с кредитным мошенничеством, с таким заявлением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
«Действительно, нужно концентрироваться на приоритетных задачах. Я считаю, что среди основных задач — это одна из самых главных на этот год, которую мы будем совместно решать — это вопросы кредитного мошенничества», — объяснила Набиуллина.
Она отметила, что кибермошенники становятся всё более изобретательными, и несмотря на проработку проблемы со стороны правительства и изобретения всё новых инструментов для борьбы со злоумышленниками — ожидаемых изменений в этом вопросе пока что не произошло.
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