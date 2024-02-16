Набиуллина назвала последствия конфискации резервов ЦБ РФ

Московская область заняла второе место по объёму финансовой поддержки индустрии моды, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Представители МСП региона, производящие одежду, ткани и изделия из кожи, привлекли в 2023 году на развитие бизнеса благодаря льготным кредитам и поручительствам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» 4,26 млрд рублей.