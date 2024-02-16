Набиуллина назвала последствия конфискации резервов ЦБ РФ

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Конфискация резервов российского Центобанка станет плохим сигналом другим ЦБ и подорвёт мировую финансовую систему. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по ключевой ставке.
Набиуллина подчеркнула, что российский Центробанк будет делать всё возможное, чтобы защитить свои законные интересы.
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Анастасия Чинкова